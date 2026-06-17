Ο διάσημος Αμερικανός κωμικός ηθοποιός Μάικ Μάγιερς επιστρέφει δυναμικά ως Dr. Evil («Δόκτωρ Σατανικός») σε διαφήμιση του παρόχου τηλεφωνίας Verizon, υπενθυμίζοντας πόσο μας λείπει ο… Βρετανός πράκτορας Όστιν Πάουερς.



Ο Μάγιερς έκανε το ντεμπούτο του ως «κακός» στην ταινία του 1997 "Austin Powers: International Man of Mystery", επιστρέφοντας για δύο ακόμη ταινίες του Πάουερς το 1999 και το 2002. Αν και έχει γίνει λόγος για μια τέταρτη ταινία στο επιτυχημένο franchise κωμωδίας, καμία δεν έχει υλοποιηθεί έως στιγμής, πράγμα που σημαίνει ότι χαρακτήρες όπως ο Πάουερς και ο Δρ. Σατανικός απουσιάζουν από τη μεγάλη οθόνη για υπεβολικά πολύ καιρό...



Δίπλα στον Μάικ Μάγιερς, τους επίσης εμβληματικούς ρόλους υποδύονται και πάλι οι Σεθ Γκριν, Ρομπ Λόου και Μίντι Σέρλινγκ, στη διαφήμιση που παρουσιάζει τον Dr. Evil να προσπαθεί να λανσάρει τη… "Menace Mobile" («Απειλή Κινητή Τηλεφωνία» σε ελεύθερη μετάφραση).



Αυτή η νέα εταιρεία, εξηγεί ο συμπαθής κακός μας, θα διαθέτει «τα πιο μπερδεμένα σχέδια τιμολόγησης όλων των εποχών» θυμίζοντας κάτι από… σχέδιο Τραμπ.



Οι συνεργάτες του Dr. Evil αποκαλύπτουν στη συνέχεια ότι έχουν κάνει τη μετάβαση στην Verizon για το νέο "Simplicity Plan" της εταιρείας, το οποίο εξαλείφει τις χρεώσεις ενεργοποίησης και αναβάθμισης, με αποτέλεσμα το σατανικό σχέδιο του συμπαθούς «κακού» μας, να αχρηστευθεί...

Πηγή: skai.gr

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