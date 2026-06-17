Κέιτ Μπλάνσετ: Από τα Όσκαρ στην Οξφόρδη ως καθηγήτρια Σύγχρονου Θεάτρου

Μια «δημιουργική αναταραχή» υποσχέθηκε να φέρει στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης η πολυβραβευμένη ηθοποιός Κέιτ Μπλάνσετ, αποδεχόμενη τη θέση της επισκέπτριας καθηγήτριας Σύγχρονου Θεάτρου στο St Catherine's College, για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27.

Στο πλαίσιο του νέου της ρόλου η Αυστραλή σταρ θα ηγηθεί μιας σειράς διαλέξεων και ανοιχτών συζητήσεων, επιδιώκοντας τον διάλογο τόσο με τους φοιτητές όσο και με την ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα, σύμφωνα με τον Guardian.

CONFIRMED: We're delighted to announce that Cate Blanchett has been appointed as the next Cameron Mackintosh Visiting Professor of Contemporary Theatre at St Catherine’s College.



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«Η Τέχνη διαλύει τα σύνορα και τα όρια της φαντασίας μας. Εγείρει ερωτήματα ενώ η βαθύτερη ανάλυσή της διευρύνει τους ορίζοντές μας και επαναπροσδιορίζει την πραγματικότητα» ανέφερε η βραβευμένη με δύο Όσκαρ ηθοποιός, συμπληρώνοντας: «Τα χρόνια της δημιουργικής μου πορείας μου έδωσαν την ευκαιρία να ακονίζω τα συναισθήματα μέχρι να γίνουν ιδέες, προσφέροντάς μου παράλληλα δρόμους προς τη διορατικότητα. Η θέση αυτή είναι για μένα μια συναρπαστική ευκαιρία να βρεθώ σε άμεσο, ουσιαστικό δημιουργικό διάλογο με την επόμενη γενιά στοχαστών και δημιουργών. Ανυπομονώ να ξεκινήσει αυτή η δημιουργική αναταραχή».

Η έδρα του Επισκέπτη Καθηγητή Σύγχρονου Θεάτρου «Cameron Mackintosh» καθιερώθηκε το 1990 κατόπιν δωρεάς του ομώνυμου θεατρικού παραγωγού, με σκοπό την προώθηση της μελέτης και της πρακτικής του σύγχρονου θεάτρου στο Πανεπιστήμιο. Η Κέιτ Μπλάνσετ έρχεται να προστεθεί σε έναν εκτενή κατάλογο κορυφαίων προσωπικοτήτων των τεχνών που έχουν αναλάβει τη θέση αυτή στο παρελθόν, όπως ο Άρθουρ Μίλερ, ο Ίαν ΜακΚέλεν, ο Τομ Στόπαρντ, η Νταϊάνα Ριγκ και ο Στίβεν Φράι.

Η Τζουντ Κέλι, επικεφαλής του Κολεγίου St Catherine και μία από τις πιο καταξιωμένες Βρετανίδες σκηνοθέτριες και παραγωγούς θεάτρου εξήρε την προσωπικότητα της Μπλάνσετ: «Πρόκειται για μία από τις πιο σημαντικές και επιδραστικές καλλιτεχνικές φωνές του σήμερα, όχι μόνο λόγω του εξαιρετικού εύρους του έργου της στο θέατρο και την οθόνη, αλλά και λόγω της διαχρονικής της δέσμευσης στον πολιτιστικό διάλογο, τη συνεργασία και την κοινωνική προσφορά».

Από την πλευρά του, ο παραγωγός και ιδρυτής της έδρας Κάμερον Μακίντος, δήλωσε ενθουσιασμένος με την επιλογή της ηθοποιού, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι τόσο ως ηθοποιός όσο και ως παραγωγός «θα αποτελέσει κορυφαία πηγή έμπνευσης για τους φοιτητές της Οξφόρδης».

Πηγή: skai.gr

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