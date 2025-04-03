Το Νόρφολκ είναι ένα μικρό νησί στον Ειρηνικό ωκεανό ανάμεσα στην Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τη Νέα Καληδονία και αποτελεί εξωτερική περιοχή της Αυστραλίας. Αυτό το μικρό νησί με τους 2.000 κατοίκους είναι μεταξύ των καμία δεκαριά μικρών περιοχών που εμφανίστηκαν στον κατάλογο με τις χώρες στις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε χθες δασμούς, μαζί με τα νησιά Χερντ και ΜακΝτόναλντ στην Ανταρκτική, τα οποία ανήκουν διοικητικά στην Αυστραλία.

Για τον Ρίτσαρντ Κοτλ, ιδιοκτήτη μιας επιχείρησης τσιμέντου στο Νόρφολκ, μία μπορεί να είναι η εξήγηση για την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς 29% στις εξαγωγές: «ήταν απλώς ένα λάθος».

Αν και το ηφαιστειογενές νησί του Ειρηνικού ωκεανού εξάγει σπόρους του φυτού κέντια κυρίως προς την Ευρώπη, αξίας μικρότερης του 1 εκατομμυρίου δολαρίων ετησίως, οι 2.188 κάτοικοί της αντιμετώπισαν την είδηση της επιβολής αμερικανικών δασμών με ένα μίγμα έκπληξης και απορίας.

«Το νησί Νόρφολκ είναι μια μικρή κουκίδα στον κόσμο», σχολίασε ο Κοτλ. «Δεν εξάγουμε τίποτα».

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι εκτίμησε μιλώντας σε δημοσιογράφους ότι η χώρα τα πήγε καλύτερα σε σχέση με την ΕΕ και την Κίνα, καθώς ο Τραμπ επέβαλε στην Αυστραλία δασμούς μόνο 10%. Ωστόσο δεν μπόρεσε να εξηγήσει τι συνέβη με το νησί Νόρφολκ.

«Τελευταία φορά που κοίταξα το νησί Νόρφολκ ανήκε στην Αυστραλία», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC. Οι ξεχωριστοί, υψηλότεροι δασμοί που ανακοίνωσε ο Τραμπ για το νησί «ήταν μάλλον αναπάντεχοι και λίγο περίεργοι», πρόσθεσε.

«Τα προϊόντα από το νησί Νόρφολκ θα φορολογούνται με δασμούς 29%; Δεν υπάρχουν προϊόντα, οπότε δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις», σχολίασε ο Γκάι Ντάνκαν ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου.

«Μάλλον δεν γνωρίζουν καν που βρίσκεται το νησί Νόρφολκ. Μάλλον πρόκειται για λάθος», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης, οι ΗΠΑ καταγράφουν εμπορικό έλλειμμα με το νησί Νόρφολκ τα τελευταία τρία χρόνια. Το νησί εξήγαγε προϊόντα αξίας 300.000 δολαρίων στις ΗΠΑ το 20022, 700.000 δολαρίων το 2023 και 200.000 δολαρίων το 2024. Οι εισαγωγές του από τις ΗΠΑ διατηρήθηκαν στα 100.000 δολάρια τα τρία αυτά χρόνια.

Οι εισαγωγές στο Νόρφολκ από τις ΗΠΑ έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδό τους το 2020, όταν το νησί εισήγαγε προϊόντα αξίας 11,7 εκατ. δολαρίων και δεν εξήγαγε τίποτα.

Πηγή: skai.gr

