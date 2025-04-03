Διευθυντές του Συμβουλίου Εσωτερικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου απολύθηκαν σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τρία πρόσωπα που έχουν γνώση του θέματος.

Δεν είναι σαφές γιατί το προσωπικό αυτό απολύθηκε ούτε εάν η απόλυσή τους είναι μόνιμη. Όμως, δύο από τις πηγές ανέφεραν πως ειπώθηκε σε ορισμένους ότι υπήρχαν θέματα με την αξιολόγησή τους.

Ένας από τους εργαζόμενους που απολύθηκε ήταν ο Ντέιβιντ Φέιθ, ένας διευθυντής που επέβλεπε την τεχνολογία και την εθνική ασφάλεια, είπαν οι πηγές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.