Οι νέοι δασμοί του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, πιθανότατα θα κάνουν τις εισαγωγές μαϊμούδων που χρησιμοποιούν οι αμερικανικές φαρμακευτικές εταιρείες για δοκιμές κατά 40% πιο ακριβές.

Ο Μαυρίκιος προμήθευσε το 60% των πρωτευόντων που χρειαζόταν η αμερικανική φαρμακευτική έρευνα το 2023 και απέστειλε 13.484 πιθήκους πέρυσι, σύμφωνα με το νησιωτικό κράτος του Ινδικού Ωκεανού. Ο δασμολογικός συντελεστής για τον Μαυρίκιο, ένας από τους υψηλότερους στην Αφρική, μπορεί επίσης να βλάψει τις πωλήσεις ζάχαρης και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, τις δύο άλλες κύριες εξαγωγές της χώρας.

Οι μαϊμούδες από τον Μαυρίκιο έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη εμβολίων για τον Covid-19, «σώζοντας αμέτρητες ζωές παγκοσμίως», σύμφωνα με την Ένωση Cyno Breeders' Association της χώρας.

Τα έσοδα από τις πωλήσεις πέρυσι ανήλθαν σε 86,6 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με τα 20 εκατομμύρια δολάρια μια δεκαετία νωρίτερα, με τις τιμές να αυξάνονται κατά μέσο όρο στα 6.425 δολάρια ανά μαϊμού από 2.236 δολάρια το 2014, είπε ο υπουργός Αγροτικής Βιομηχανίας Arvin Boolell στους νομοθέτες τον Μάρτιο.

Ο Μαυρίκιος κερδίζει 200 ​​δολάρια από κάθε εξαγωγή μαϊμού και χρησιμοποιεί τα έσοδα για πρωτοβουλίες προστασίας, είπε ο υπουργός πριν από την ανακοίνωση των δασμών των ΗΠΑ.

Σε σχέση με τη βιοποικιλότητα, ο Μαυρίκιος θεωρεί τους μακάκους με μακριά ουρά ως χωροκατακτητικό είδος που επίσης αποτελεί κίνδυνο για τα αγροκτήματα και τους πολίτες, σύμφωνα με τον υπουργό.

Πηγή: skai.gr

