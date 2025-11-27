Η κυβέρνηση της Δανίας έχει δημιουργήσει μια «νυχτερινή φρουρά» στο υπουργείο Εξωτερικών, όχι για να κρατήσει μακριά τους άγριους και τους Λευκούς Περιπατητές όπως στο Game of Thrones, αλλά για να παρακολουθεί τις δηλώσεις και τις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ ενώ η Κοπεγχάγη κοιμάται.

Η νυχτερινή φρουρά ξεκινά κάθε μέρα στις 5 μ.μ. τοπική ώρα και στις 7 π.μ. συντάσσεται και διανέμεται στην δανική κυβέρνηση και στα αρμόδια υπουργεία μια αναφορά για όσα ειπώθηκαν και συνέβησαν, σύμφωνα με την εφημερίδα Politiken.

Η θέση αυτή φαίνεται να έχει εισαχθεί μετά τη διπλωματική διαμάχη μεταξύ Κοπεγχάγης και Ουάσινγκτον για τη Γροιλανδία την άνοιξη, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε να αναλάβει τον έλεγχο του νησιού της Αρκτικής.

Η Politiken ανέφερε ότι η πρωτοβουλία αυτή είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο η δανική διπλωματία και η δημόσια διοίκηση της χώρας έπρεπε να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα της δεύτερης θητείας του Τραμπ.

Πηγή κοντά στο υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε στον Guardian: «Είναι δίκαιο να πούμε ότι η κατάσταση στη Γροιλανδία και η διαφορά ώρας μεταξύ Δανίας και Ηνωμένων Πολιτειών ήταν ένας αρκετά σημαντικός παράγοντας για την εισαγωγή αυτής της ρύθμισης κατά τη διάρκεια της άνοιξης».

Αντί να πρέπει όλοι να πιάσουν αμέσως τα τηλέφωνά τους για να ενημερωθούν για τα νέα από τις ΗΠΑ, το υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι είχε καταβάλει «συλλογική προσπάθεια» για να παραμείνει ενημερωμένο για τον Τραμπ.

Ο Jacob Kaarsbo, πρώην επικεφαλής αναλυτής της δανικής υπηρεσίας πληροφοριών άμυνας, δήλωσε ότι η εξέλιξη αυτή έδειξε, «όπως πάντα γνωρίζαμε», πως η ιδέα ότι οι ΗΠΑ ήταν ο μεγαλύτερος και σημαντικότερος σύμμαχος της Δανίας είχε πεθάνει. «Οι συμμαχίες βασίζονται σε κοινές αξίες και κοινή αντίληψη των απειλών», σημείωσε ο Kaarsbo. «Ο Τραμπ δεν μοιράζεται καμία από αυτές με εμάς και θα έλεγα ότι δεν τις μοιράζεται με τους περισσότερους Ευρωπαίους», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.