Τι θα κάνει η Τουρκία με τον Χανίγια της Χαμάς;

Πολιτικοί αναλυτές ανησυχούν για τις πιθανές επιπτώσεις της άκαμπτης στάσης της Τουρκίας υπέρ της Χαμάς. Σε δύσκολη θέση ο Ερντογάν μετά την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου;Παρά την συνεχιζόμενη ακραία ρητορική της κατά του Ισραήλ, και κατ' επέκταση κατά των ΗΠΑ και της Δύσης για την έως τώρα ανυπαρξία ουσιαστικής λύσης για το Παλαιστινιακό, η Άγκυρα δεν έχει κατορθώσει να παίξει ουσιαστικό ρόλο στην ειρηνευτική διαδικασία που γίνεται κυρίως ανάμεσα σε αραβικά κράτη και τις ΗΠΑ. Υπάρχει δε εδώ και καιρό ανησυχία για τις πιθανές επιπτώσεις που θα μπορούσε να επιφέρει η τόσο προφανής επιλογή της Άγκυρας υπέρ της Χαμάς, την οποία ο πρόεδρος Ερντογάν επιμένει να βλέπει ως κίνημα αντίστασης παρά ως τρομοκρατική οργάνωση, όπως έκανε και πρόσφατα με την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στην Άγκυρα .



Ωστόσο, η ρευστότητα της κατάστασης γύρω από τη Γάζα έφερε στο προσκήνιο ξαφνικά το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και τον άτεγκτο εισαγγελέα Καρίμ Χαν, ο οποίος με αυστηρότατο τόνο ανακοίνωσε την πρότασή του -ύστερα από συντριπτικά στοιχεία που συγκέντρωσε η ομάδα του- να εκδώσει ένταλμα σύλληψης για σωρεία εγκληματικών ενεργειών τόσο για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου και τον υπουργό Άμυνας Γκάλαντ, όσο και για τον στρατιωtικό ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ αλλά και τον επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια.

Ανησυχία για πιθανές επιπτώσεις

Πολιτικοί αναλυτές στην Τουρκία ανησυχούν για τις πιθανές επιπτώσεις της άκαμπτης στάσης της Τουρκίας υπέρ της Χαμάς. Πιστεύουν ότι οι δηλώσεις του Καρίμ Χαν για ένταλμα σύλληψης του Ισμαήλ Χανίγια θα βαθύνουν περαιτέρω το χάσμα μεταξύ της Τουρκίας και των διεθνών και περιφερειακών παραγόντων που θα καθορίσουν τη μοίρα της Παλαιστίνης και θα οδηγήσουν την Τουρκία σε αποκλεισμό από την διαπραγμάτευση.



Η στάση της Τουρκίας για τη Χαμάς δεν διαφέρει μόνο από αυτή των ΗΠΑ και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και από εκείνη των περισσότερων χωρών της Μέσης Ανατολής που θεωρούν τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση. Ο ρόλος που έχει αναλάβει η Τουρκία να γίνει σχεδόν «εκπρόσωπος» της πολιτικής πτέρυγας της Χαμάς δέχεται τώρα άλλο ένα σοβαρό πλήγμα με το αίτημα να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τον Ισμαήλ Χανίγια, ο οποίος ήρθε πρόσφατα στην Τουρκία και έγινε δεκτός με εναγκαλισμό από τον πρόεδρο Ερντογάν.

Τι θα γίνει σε περίπτωση σύλληψης του Χανίγια;

Εάν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο αποφασίσει τη σύλληψη του Χανίγια, η Τουρκία θα βρεθεί σε ακόμη πιο δύσκολη θέση διπλωματικά, επειδή ο Χανίγια δεν έχει κάποιο επίσημα αναγνωρισμένο αξίωμα και δεν έχει ασυλία. Εάν έρθει στην Τουρκία, ορισμένες χώρες μπορεί να απαιτήσουν να εκδοθεί, επικαλούμενες τη συμφωνία έκδοσης μεταξύ αυτών και της Τουρκίας.



Εκείνο δε που ενδεχομένως να περιπλέξει τα πράγματα είναι ότι ο Χανίγια ταξιδεύει με κόκκινο τουρκικό διαβατήριο. Σχετικά με τις σχέσεις της Τουρκίας με το ΔΠΔ, η επίσημη απάντηση της Τουρκίας είναι η εξής: "Παρόλο που η Τουρκία δεν είναι κράτος-μέλος του Καταστατικού της Ρώμης, οι δραστηριότητες του ΔΠΔ παρακολουθούνται στενά και οι ετήσιες συνεδριάσεις της Συνέλευσης των κρατών-μελών που πραγματοποιούνται στη Χάγη ή τη Νέα Υόρκη παρακολουθούνται από αξιωματούχους μας".

