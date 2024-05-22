Η αστυνομία του Καπιτώλιο ερευνά μια ύποπτη ουσία την Τετάρτη σε έναν δρόμο κοντά στο Καπιτώλιο και όπου βρίσκεται η έδρα της Ρεπουμπλικανικής Εθνικής Επιτροπής, ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της όπως μεταδίδει το Reuters.

Το NBC News ανέφερε ότι φιαλίδια αίματος στάλθηκαν στην επιτροπή, επικαλούμενη τρεις πηγές με γνώση του θέματος, αν και δεν υπήρχαν άλλες λεπτομέρειες.

Οι Αρχές έκλεισαν τους δρόμους στην περιοχή και ζήτησαν από το προσωπικό να αποφύγει το σημείο, ανέφερε η αστυνομία του Καπιτώλιο σε δήλωσή της.

Το κτίριο των κεντρικών γραφείων του RNC (της Ρεπουμπλικανικής Εθνικής Επιτροπής) είναι μεταξύ εκείνων που βρίσκονται σε αυτό το τετράγωνο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.