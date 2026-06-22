Ένας νέος μηχανισμός αποτροπής συγκρούσεων για τον Λίβανο, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία το Σαββατοκύριακο, θα αποκλείει το Ισραήλ και θα περιορίζει τη στρατιωτική δράση του μόνο στην αντιμετώπιση «άμεσων απειλών», αντί της ευρύτερης κατηγορίας των «αναδυόμενων απειλών», μετέδωσε το ισραηλινό Channel 12.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι κατά τις χθεσινές συνομιλίες στο Μπούργκενστοκ δημιουργήθηκε ένας νέος «μηχανισμός αποτροπής συγκρούσεων».

Χωρίς να δώσει πολλές λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας του, άφησε να εννοηθεί ότι η Χεζμπολάχ θα συμμετέχει στις συζητήσεις μεταξύ Ισραήλ, Λιβάνου και «άλλων εταίρων της περιοχής».

Ο Βανς δεν αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ένας παρόμοιος μηχανισμός είχε ήδη δημιουργηθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο τον Νοέμβριο του 2024, η οποία είχε επιτευχθεί με τη μεσολάβηση της κυβέρνησης Μπάιντεν.

Σύμφωνα με το Channel 12, η νέα ρύθμιση αποτελεί σημαντική διαφοροποίηση από εκείνο το πλαίσιο. Ενώ ο αρχικός μηχανισμός παρακολούθησης περιλάμβανε εκπροσώπους του Ισραήλ, του Λιβάνου, των ΗΠΑ, των Ηνωμένων Εθνών και της Γαλλίας, το δίκτυο υποστηρίζει ότι το νέο εποπτικό σχήμα θα απαρτίζεται από τις ΗΠΑ, το Ιράν, τον Λίβανο, το Κατάρ και το Πακιστάν, αλλά όχι από το Ισραήλ.

Αμερικανός αξιωματούχος που γνωρίζει τις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν δεν διέψευσε το δημοσίευμα του Channel 12, όταν ρωτήθηκε από τους Times of Israel να το επιβεβαιώσει, ωστόσο δήλωσε ότι προς το παρόν δεν μπορούν να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της συγκεκριμένης αναφοράς, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέδωσε ανακοίνωση στα εβραϊκά, στην οποία τόνισε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις στο νότιο Λίβανο διατηρούν «πλήρη ελευθερία δράσης» απέναντι σε «άμεσες ή αναδυόμενες απειλές».

«Η εντολή που έχουμε δώσει εγώ και ο υπουργός Άμυνας προς τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) είναι σαφής και δεν έχει αλλάξει: Οι δυνάμεις μας στο νότιο Λίβανο έχουν πλήρη ελευθερία δράσης για να αποτρέπουν κάθε άμεση ή αναδυόμενη απειλή εναντίον τους ή εναντίον των κατοίκων του βόρειου Ισραήλ. Οι IDF δεν αντιμετωπίζουν κανέναν περιορισμό ως προς αυτό», δήλωσε ο Νετανιάχου.

«Παραμένω σταθερά προσηλωμένος στη διατήρηση της ζώνης ασφαλείας στο νότιο Λίβανο για όσο διάστημα απαιτείται, προκειμένου να προστατευθούν οι κάτοικοι του βόρειου Ισραήλ και όλοι οι πολίτες της χώρας», επανέλαβε.

Πηγή: skai.gr

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