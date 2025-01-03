Έρευνα σε μία από τις εγκαταλελειμμένες χημικές εγκαταστάσεις που είχαν δημιουργήσει οι δυνάμεις του καθεστώτος Άσαντ στο προάστιο Jaramana της Δαμασκού, πραγματοποίησε το CNN. Οι άνθρωποι στο συγκεκριμένο προάστιο πίστευαν ότι κάτι περίεργο συνέβαινε εκεί αφού ο χώρος ήταν περιφραγμένος και αυστηρά φρουρούμενος ενώ δεν μπορούσε κανείς να πλησιάσει εκτός από τις δυνάμεις του καθεστώτος.

Έτσι, όταν οι ισλαμιστές αντάρτες ανέτρεψαν το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο, οι ντόπιοι έσπευσαν να δουν από κοντά τη μυστηριώδη αυτή περιοχή. Το συνεργείο του CNN επισκέφτηκε με τη σειρά του τον περασμένο μήνα το σημείο μαζί με τη Συριακή Πολιτική Άμυνα και την εθελοντική μη κυβερνητική οργάνωση γνωστή και ως Λευκά Κράνη και εντόπισε ένα μυστικό εργαστήριο γεμάτο δυνητικά τοξικές ουσίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή παράνομων ναρκωτικών ή χημικών όπλων. Όπως επισημαίνει το CNN έμοιαζε περισσότερο με ένα εργαστήριο εκρηκτικών.

Επισκεπτόμενο τον χώρο, το CNN είδε από πρώτο χέρι τους ανιχνευτές χημικών παραγόντων που χρησιμοποίησε η επίλεκτη ομάδα οι οποίοι υποδείκνυαν την ύπαρξη τοξικών υλικών στο χώρο. Όπως είπαν, επρόκειτο ξεκάθαρα για ένα χημικό εργαστήριο, που πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε για έρευνα και όχι για παραγωγή.

Τα Λευκά Κράνη και οι ειδικοί είπαν ότι χρειαζόταν περισσότερη έρευνα για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβαινε στο κέντρο.

Το καθεστώς Άσαντ κατηγορήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους για συμμετοχή στην παράνομη κατασκευή και διακίνηση ναρκωτικών και συγκεκριμένα του εξαιρετικά εθιστικού ναρκωτικού captagon που αποκαλύφθηκε μετά την κατάρρευση του καθεστώτος.

Ο Farouq Habib, αναπληρωτής γενικός διευθυντής στα Λευκά Κράνη είπε στο CNN ότι πιστεύει ότι η εγκατάσταση ήταν ένα ερευνητικό εργαστήριο συνδεδεμένο με τα προγράμματα χημικών όπλων του καθεστώτος Άσαντ, αν και η ομάδα είπε ότι δεν μπορούσε να το επιβεβαιώσει μέχρι να γίνουν πιο εξειδικευμένες δοκιμές.

«Το καθεστώς ισχυρίστηκε πριν από πολλά χρόνια ότι είχε απορρίψει όλα τα χημικά του όπλα, αλλά ξέραμε ότι συνέχιζε να τα χρησιμοποιεί», είπε στο CNN, ξεφυλλίζοντας έγγραφα που βρέθηκαν στο σημείο.

«Αλλά ήταν συγκλονιστικό το πώς το προηγούμενο καθεστώς χρησιμοποίησε όλους αυτούς τους κυβερνητικούς θεσμούς ως εγκαταστάσεις πολλαπλών χρήσεων», είπε, προσθέτοντας ότι ενώ ο χώρος στη Δαμασκό ήταν επίσημα υποκατάστημα Κρατικής Ασφάλειας, στέγαζε εργαστήρια, χημικά υλικά, αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς και μικρό εργοστάσιο οβίδων όλμων.

Παράλληλα, σε αρκετά έγγραφα που ήρθαν στα χέρια του CNN, περιέχονται πληροφορίες για τον χειρισμό τοξικών υλικών, ενώ ένα από αυτά, το οποίο δεν έχει επαληθευτεί, μαρτυρά ότι υπήρχε επικοινωνία μεταξύ της διοίκησης της εγκατάστασης και του ρωσικού στρατού.

Οι ανιχνευτές της ομάδας εντόπισαν με τα ειδικά μηχανήματα ανίχνευσης, την παρουσία τοξικών βιομηχανικών χημικών ουσιών, όπως το χλώριο ή η αμμωνία, και ο λεβισίτης, ένας παράγοντας δημιουργίας φυσαλίδων.

Σε άλλο σημείο του συγκροτήματος εντοπίστηκαν σημάδια ότι κατασκευάζονταν αυτοσχέδια όπλα, συμπεριλαμβανομένων βομβών με κάννη. Υπήρχε ένα εργαστήριο τήξης με σωρούς βλημάτων, εξαρτήματα σωλήνων βομβών, κιβώτια C-4 και στοίβες οβίδων όλμων και αντιαρματικών σωλήνων που είχαν αφαιρέσει εκρηκτικά φορτία.

Ο Hamish de Bretton-Gordon, ειδικός σε θέματα χημικών όπλων και βιοασφάλειας, είπε ότι η τοποθεσία δεν έμοιαζε με μονάδα παραγωγής χονδρικής πώλησης χημικών όπλων αλλά περισσότερο με ερευνητικό χώρο.

Επικίνδυνη αποστολή

Ωστόσο, η δαιδαλώδης εγκατάσταση στο προάστιο Jaramana της Δαμασκού είναι μόνο μία από τις δεκάδες τέτοιες που υπάρχουν εντείνοντας τις ανησυχίες ότι τα ύποπτα αποθέματα επικίνδυνων χημικών όπλων της Συρίας, που θεωρούνται παράνομα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, θα πέσουν σε λάθος χέρια. Για το λόγο αυτό, τα Λευκά Κράνη προσπαθούν να εντοπίσουν όσες περισσότερες τέτοιου είδους εγκαταστάσεις μπορούν, μια αποστολή εξαιρετικά επικίνδυνη αφού ακόμη και ένα μικρό σκίσιμο στην ειδική στολή τους θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο.

Αφού η ομάδα συλλέξει όλες τις επικίνδυνες χημικές ουσίες στη συνέχεια θάβουν τα υλικά σε μια άγνωστη απομακρυσμένη τοποθεσία στην έρημο, όπου παραμένουν μέχρι να απορριφθούν με ασφάλεια μέχρι τον εντοπισμό της επόμενης επικίνδυνης τοποθεσίας.

* Πηγή φωτογραφιών: CNN

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.