Επίθεση με κονσερβοκούτι από δύο κρατούμενους δέχθηκε ο Ουρφάν Σαρίφ, καταδικασμένος σε ισόβια κάθειρξη για τον βασανισμό και την δολοφονία της κόρης του, της Σάρα, στην φυλακή του Μπελμάρς, σύμφωνα με το βρετανικό ταμπλόιντ The Sun.

Οι δύο κρατούμενοι επιτέθηκαν στον 43χρονο την Πρωτοχρονιά με το κοφτερό καπάκι μίας κονσέρβας τόνου με αποτέλεσμα να τον τραυμάτισαν σοβαρά στο πρόσωπο και τον λαιμό.

«Ο Σαρίφ υποβλήθηκε σε θεραπεία και ήταν τυχερός που επιβίωσε» ανέφερε μια πηγή στη The Sun. «Δεν έχει επιστρέψει ακόμα στην πτέρυγα, και ίσως χρειαστεί να μείνει στην απομόνωση για τη δική του ασφάλεια. Το ζήτημα είναι ότι θα δοκιμάσουν να του επιτεθούν ξανά - αποτελεί στόχος στην λόγω του ποιος είναι και τι έκανε. Οι άλλοι κρατούμενοι δεν θα σταματήσουν γιατί έχει δεχτεί επίθεση ήδη μια φορά» υπογράμμισε και πρόσθεσε:

«Η φυλακή και το προσωπικό της θα κάνουν ό,τι μπορούν για να τον κρατήσουν ασφαλή – και αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την απομόνωσή του για το δικό του καλό» τόνισε.

Παρά το γεγονός ότι ο Ουρφάν Σαρίφ έχει διαφύγει τον κίνδυνο, ο ίδιος είναι τρομοκρατημένος στην ιδέα του να επιστρέψει στη φυλακή μαζί με τους ίδιους συγκρατούμενους.

Η 10χρονη Αγγλοπακιστανή Σάρα πέθανε τον Αύγουστο το 2023 έπειτα από ξυλοδαρμό και αφού υπέστη πολύχρονη κακοποίηση. Οι λεπτομέρειες της υπόθεσης, που αποκαλύφθηκαν στην δίκη, συγκλόνισαν την βρετανική κοινωνία, τόσο εξαιτίας των βασανιστηρίων τα οποία υπέστη, όσο και λόγω των χαμένων ευκαιριών για την σωτηρία της.

«Δεν είναι υπερβολή να χαρακτηρισθούν βασανιστήρια», δήλωσε ο πρόεδρος του δικαστηρίου μιλώντας για την κακοποίηση της Σάρα.

Ο πατέρας και η μητριά της Σάρα καταδικάσθηκαν στα μέσα Δεκεμβρίου σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία της.

Η αστυνομία του Λονδίνου επιβεβαίωσε ότι διεξάγεται έρευνα για επίθεση κατά «κρατούμενου 43 ετών, τα τραύματα του οποίου δεν θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο» στην φυλακή υψίστης ασφαλείας του Μπελμάρς, ενώ εκπρόσωπος των σωφρονιστικών υπηρεσιών επιβεβαίωσε επίσης επίθεση κατά κρατουμένου που δεν κατονομάσθηκε.

Πηγή: skai.gr

