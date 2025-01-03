Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υπερασπίστηκε τον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ από τις επικρίσεις που δέχτηκε από άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες χαρακτηρίζοντάς τον "ευφυέστατο άνθρωπο" σε συνέντευξή της που δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα Corriere della Sera.

"Είναι σημαντική προσωπικότητα της εποχής μας, ένας εξαιρετικός νεωτεριστής που έχει πάντα το μέλλον στο μυαλό του", δήλωσε η Μελόνι.

Η αρχηγός του ακροδεξιού κόμματος "Αδέλφια της Ιταλίας", όπως επισημαίνει το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, μίλησε ακόμη για την προσωπική σχέση που έχει με τον ιδρυτή της Tesla: "Είμαστε σαφώς δύο άνθρωποι που έχουν μια πολύ καλή σχέση. Είναι ένας ευφυέστατος άνθρωπος και είναι πάντα πολύ ενδιαφέρον να τον συναναστρέφεσαι".

Μετά τη νίκη του Τραμπ στις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ ο Μασκ επιχειρεί όλο και περισσότερο να επηρεάσει την πολιτική στην Ευρώπη με δηλώσεις του σε διάφορα μέσα.

Μεταξύ των σχολίων του είναι και ο χαρακτηρισμός "τύραννος" για τον Γερμανό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγερ και "ανόητος" για τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς.

Πλέον γίνονται από πολλές πλευρές εκκλήσεις για τον περιορισμό της επιρροής του.

Ο Μασκ, ο οποίος φέρεται να είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, έδωσε τον περασμένο χρόνο μια εγκωμιαστική ομιλία για τη Μελόνι όταν η Ιταλίδα πρωθυπουργός βραβεύτηκε στις ΗΠΑ.

Η Μελόνι θεωρείται αυτή τη στιγμή ότι είναι εκείνη, ανάμεσα στους επικεφαλής των μεγάλων κρατών της ΕΕ, με τις καλύτερες σχέσεις με το στρατόπεδο του Τραμπ.

Στη συνέντευξή της στο ένθετο του σαββατοκύριακου της εφημερίδας, που κυκλοφόρησε σήμερα στην ηλεκτρονική έκδοση, η Μελόνι δήλωσε επίσης ότι υπάρχουν τομείς όπου με τον Μασκ "έχουν μεγάλες διαφωνίες".

Ορισμένοι τον χαρακτήριζαν μέχρι χθες διάνοια και σήμερα τον παρουσιάζουν ως τέρας μόνο και μόνο επειδή επέλεξε το "λάθος" στρατόπεδο, επισήμανε η ίδια.

Πηγή: skai.gr

