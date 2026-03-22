Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το βρετανικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο HMS Anson, εξοπλισμένο με πυραύλους Tomahawk και τορπίλες Spearfish, έχει αναπτυχθεί στην Αραβική Θάλασσα αναμένοντας εντολή από το Λονδίνο για πιθανή στρατιωτική δράση στη Μέση Ανατολή.

Το υποβρύχιο αναχώρησε από το Περθ της Αυστραλίας και διένυσε περίπου 8.850 χιλιόμετρα προκειμένου να φτάσει στην περιοχή.

Ένα βρετανικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο, εξοπλισμένο με πυραύλους Tomahawk, έχει λάβει θέση στην Αραβική Θάλασσα αναμένοντας εντολή από το Λονδίνο προκειμένου να εξαπολύσει επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας σε περίπτωση που κλιμακωθεί περαιτέρω η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, όπως μεταδίδει η Daily Mail.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, το υποβρύχιο HMS Anson – εξοπλισμένο με πυραύλους Tomahawk Block IV και τορπίλες Spearfish – αναχώρησε προ ημερών από το Περθ της Αυστραλίας και διένυσε περίπου 5.500 μίλια (8.850 χλμ) προκειμένου να φθάσει στην Αραβική Θάλασσα.

Το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο αναδύεται κατά διαστήματα προκειμένου να επικοινωνήσει με το στρατηγείο των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων στο Νόρθγουντ, αναφέρει η Daily Mail, επισημαίνοντας πως ενδεχόμενη εντολή επίθεσης θα πρέπει να εγκριθεί από τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Η ανάπτυξη του υποβρυχίου HMS Anson στην Αραβική Θάλασσα – εφόσον επιβεβαιωθεί – ακολουθεί το «πράσινο φως» που έδωσε η Ντάουνινγκ Στριτ προκειμένου οι ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βρετανικές στρατιωτικές βάσεις για να πλήξουν πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν που συνιστούν απειλή για τα πλοία στο Στενό του Ορμούζ.

Δείτε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

