Ο Joel Le Scouarnec, ο Γάλλος, πρώην χειρούργος που έχει παραδεχτεί ότι κακοποίησε σεξουαλικά εκατοντάδες ασθενείς, κυρίως παιδιά, μεταξύ 1989 και 2014, καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκιση.

Ο Le Scouarnec ήταν ντυμένος στα μαύρα καθώς στεκόταν στο δικαστήριο και άκουγε τον δικαστή να λέει την ετυμηγορία. Παραδέχτηκε τις κατηγορίες κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης κεκλεισμένων των θυρών τον Μάρτιο, όπως μεταδίδει το BBC.

Ο πρώην χειρούργος, 74 ετών, είναι ήδη στη φυλακή αφού καταδικάστηκε τον Δεκέμβριο του 2020 σε 15 χρόνια για βιασμό και σεξουαλική επίθεση τεσσάρων παιδιών, συμπεριλαμβανομένων δύο από τις ανιψιές του.

Ο πρώην γιατρός δικάζεται στη Βρετάνη από τα τέλη Φεβρουαρίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, δεκάδες από τα θύματά του έχουν καταθέσει, λέγοντας στο δικαστήριο πώς η κακοποίηση που υπέστησαν ως παιδιά επηρέασε τη ζωή τους.

Τον Μάρτιο, κατά τη διάρκεια της δίκης που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, ο Le Scouarnec παραδέχθηκε ότι κακοποίησε σεξουαλικά και τα 299 θύματα ενώ ήταν υπό αναισθησία ή ξύπνούσαν μετά από εγχειρήσεις.

Κρατούσε ημερολόγια στα οποία περιέγραφε τις επιθέσεις με γραφικές λεπτομέρειες, κάτι που επέτρεψε στην αστυνομία να εντοπίσει τα θύματά του – πολλά από τα οποία δεν θυμόντουσαν την κακοποίηση που υπέστησαν ενώ βρισκόταν υπό τη φροντίδα του Le Scouarnec.

«Δεν μπορώ πλέον να βλέπω τον εαυτό μου με τον ίδιο τρόπο γιατί είμαι παιδόφιλος και βιαστής παιδιών», ανέφερε ο Le Scouarnec στις τελευταίες του δηλώσεις στο δικαστήριο την περασμένη εβδομάδα.

«Έχουν ειπωθεί πολλά. Δεν θυμάμαι απαραίτητα τα πάντα τώρα... Ωστόσο, αυτά που έχω δει [στο δικαστήριο] είναι ο πόνος για τον οποίο είμαι υπεύθυνος», είπε.

Πρόσθεσε ότι ούτε ήθελε ούτε περίμενε να του δοθεί κάποια επιείκεια.

Νωρίτερα αυτό το μήνα είπε επίσης ότι ήταν «υπεύθυνος» για τους θανάτους δύο θυμάτων των οποίων οι συγγενείς λένε ότι αυτοκτόνησαν, μετά το τραύμα της σεξουαλικής επίθεσης από τον Le Scouarnec όταν ήταν παιδιά.

Οι παππούδες ενός από αυτούς, ο Mathias Vinet, ο οποίος πέθανε πριν από τέσσερα χρόνια, μίλησαν στο BBC για αυτό που βίωσε ο εγγονός τους όταν η αστυνομία του αποκάλυψε ότι το όνομά του ήταν σε ένα από τα ημερολόγια.

Η δίκη είχε προκαλέσει αντιδράσεις λόγω του ότι ο Le Scouarnec συνέχισε να θεραπεύει παιδιά παρά την καταδίκη του το 2005 για κατέβασμα εικόνων παιδεραστίας.

Η ομάδα Victims of Joel Le Scouarnec Collective υποστηρίζει ότι η δίκη απέτυχε να τραβήξει την προσοχή των πολιτικών και της κοινωνίας γενικότερα.

«Κανένας δεν έχει πάρει το μάθημά του από αυτό, ούτε από ο ιατρικός κόσμος, ούτε οι πολιτικοί», ανέφερε η ομάδα σε ανακοίνωσή της. Πολλά θύματα πραγματοποίησαν διαμαρτυρία μπροστά από το δικαστικό μέγαρο πριν από την έκδοση της ετυμηγορίας το απόγευμα της Τετάρτης.

Η Catherine, μητέρα ενός θύματος, είπε την ημέρα της ετυμηγορίας ότι ήταν η πρώτη φορά που έβλεπε τόσους πολλούς δημοσιογράφους να καλύπτουν τη δίκη και πρόσθεσε ότι ένιωθε πως τα θύματα είχαν ξεχαστεί.

Ο Le Scouarnec, ο οποίος ήταν παρών στο δικαστήριο κάθε μέρα στη δίκη των 14 εβδομάδων, ζητούσε επανειλημμένα συγγνώμη για τις πράξεις του.

Πολλά από τα θύματά του έμειναν αδιάφορα με τη συμπεριφορά του. «Τα λόγια του είναι πάντα τα ίδια, με τον ίδιο τόνο, δεν βλέπω καμία ειλικρίνεια σε αυτά», είπε o Louis-Marie, 35 ετών, στο BBC. «Το μόνο που ελπίζω είναι να μην κάνει άλλο κακό στην κοινωνία... να μείνει κλεισμένος».

