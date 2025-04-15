Η κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου από τον Ντόναλντ Τραμπ κατά της Κίνας θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ακόμα και την αμυντική τεχνολογία της χώρας.

Ειδικότερα, καθώς η Κίνα επιβάλλει ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορούσαν να καλύψουν μια ενδεχόμενη έλλειψη, σύμφωνα με το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS) και αυτό θα μπορούσε να απειλήσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Ουάσιγκτον.

Εν μέσω της κλιμάκωσης του εμπορικού πολέμου που εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, προς την Κίνα, το Πεκίνο επέβαλε νωρίτερα αυτόν τον μήνα περιορισμούς στις εξαγωγές επτά σπάνιων γαιών και μαγνητών που χρησιμοποιούνται σε τεχνολογίες για την άμυνα, την ενέργεια και τα αυτοκίνητα.

Οι νέοι περιορισμοί, οι οποίοι αφορούν μεσαία και βαρέα σπάνια ορυκτά όπως το σαμάριο, το γαδολίνιο, το τέρβιο, το δυσπρόσιο, το λουτέτιο, το σκάνδιο και το ύττριο, θα απαιτούν από τις κινεζικές εταιρείες την εξασφάλιση ειδικών αδειών για την εξαγωγή αυτών των πόρων.

Αν και μένει να φανεί πώς ακριβώς θα εφαρμόσει η Κίνα αυτήν την πολιτική, η έκθεση του CSIS, που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα, προειδοποιεί ότι πιθανότατα θα υπάρξει προσωρινή παύση των εξαγωγών όσο το Πεκίνο εγκαθιστά το σύστημα αδειοδότησης, προκαλώντας διακοπές στον εφοδιασμό για ορισμένες αμερικανικές εταιρείες.

Οι New York Times ανέφεραν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι έχει ήδη αρχίσει παύσεις στις εξαγωγές σπάνιων γαιών από την Κίνα.

Δεδομένου ότι η Κίνα κατέχει ουσιαστικά μονοπώλιο στην παγκόσμια επεξεργασία βαρέων σπάνιων γαιών, τέτοιοι περιορισμοί συνιστούν σοβαρή απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, και ιδιαίτερα για τον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες όσον αφορά αυτές τις αλυσίδες εφοδιασμού», προειδοποίησε το CSIS, τονίζοντας ότι οι σπάνιες γαίες είναι κρίσιμες για μια σειρά προηγμένων αμυντικών τεχνολογιών και χρησιμοποιούνται σε τύπους μαχητικών αεροσκαφών, υποβρυχίων, πυραύλων, ραντάρ και drones.

Παράλληλα με τους εξαγωγικούς ελέγχους, το Πεκίνο έχει εντάξει 16 αμερικανικές εταιρείες, οι οποίες όλες εκτός από μία δραστηριοποιούνται στους τομείς της άμυνας και της αεροδιαστημικής, στη δική του λίστα ελέγχου εξαγωγών. Η ένταξη στη λίστα αυτή εμποδίζει τις εταιρείες να λαμβάνουν «αγαθά διπλής χρήσης», συμπεριλαμβανομένων των προαναφερθέντων σπάνιων γαιών.

Οι ΗΠΑ δεν είναι έτοιμες να καλύψουν το κενό

Σύμφωνα με την έκθεση του CSIS, αν οι έλεγχοι της Κίνας οδηγήσουν σε πλήρη διακοπή των εξαγωγών μεσαίων και βαρέων σπάνιων ορυκτών σε εξέλιξη η ανάπτυξη σχετικών δυνατοτήτων.

Για παράδειγμα, το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη πλήρους αλυσίδας εφοδιασμού σπάνιων γαιών έως το 2027, που να μπορεί να καλύψει όλες τις αμυντικές ανάγκες της χώρας, σύμφωνα με την Εθνική Βιομηχανική Στρατηγική Άμυνας του 2024.

Από το 2020, το Πεντάγωνο έχει δεσμεύσει πάνω από 439 εκατομμύρια δολάρια για την οικοδόμηση εγχώριων αλυσίδων εφοδιασμού και μονάδων επεξεργασίας βαρέων σπάνιων ορυκτών, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το CSIS.

Ωστόσο, το CSIS σημειώνει ότι όταν οι εγκαταστάσεις αυτές καταστούν λειτουργικές, η παραγωγή τους θα υπολείπεται σημαντικά αυτής της Κίνας, με τις ΗΠΑ να εξακολουθούν να απέχουν πολύ από την επίτευξη του στόχου τους για ανεξάρτητο εφοδιασμό σε σπάνιες γαίες.

Οι επιπτώσεις

Η έκθεση του CSIS προειδοποιεί ότι οι εξαγωγικοί περιορισμοί αποτελούν άμεση απειλή για την αμυντική ετοιμότητα των ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι η χώρα ήδη υστερεί στη βιομηχανική παραγωγή αμυντικού υλικού.

«Ακόμη και πριν από τους τελευταίους περιορισμούς, η αμυντική βιομηχανική βάση των ΗΠΑ αντιμετώπιζε προβλήματα περιορισμένης παραγωγικής ικανότητας και αδυνατούσε να αυξήσει την παραγωγή ώστε να καλύψει τις απαιτήσεις της αμυντικής τεχνολογίας», αναφέρουν οι συντάκτες της έκθεσης.

Επικαλούνται εκτίμηση Αξιωματούχου της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ από το 2022, σύμφωνα με την οποία η Κίνα αποκτά προηγμένα οπλικά συστήματα πέντε έως έξι φορές ταχύτερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Περαιτέρω απαγορεύσεις στις εισροές κρίσιμων ορυκτών θα διευρύνουν ακόμη περισσότερο το χάσμα, επιτρέποντας στην Κίνα να ενισχύσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες ταχύτερα από τις ΗΠΑ», καταλήγει η έκθεση.





Πηγή: skai.gr

