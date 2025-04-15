Ελβετία: Λιγότερο πρόθυμοι οι Ελβετοί τουρίστες να φύγουν για διακοπές στις ΗΠΑ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν φαίνονται πλέον να είναι δημοφιλείς στους Ελβετούς τουρίστες, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύουν σήμερα ελβετικές εφημερίδες, οι οποίες αναρωτιούνται εάν η πολιτική του Λευκού Οίκου τους ωθεί να παραβλέπουν αυτόν τον προορισμό.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις αρχές Απριλίου από το Ινστιτούτο LeeWas σε δείγμα 35.000 ερωτηθέντων, σχεδόν τέσσερις στους πέντε ερωτηθέντες δηλώνουν ότι δεν έχουν επιθυμία επί του παρόντος να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ, γράφει η Tages-Anzeiger, μια από εκδόσεις του ομίλου Τύπου Tamedia.

«Όταν ερωτήθηκαν εάν θα ταξίδευαν αυτή την περίοδο στις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι η διοίκηση Τραμπ είναι στον Λευκό Οίκο, το 59% των ερωτηθέντων απάντησε όχι και το 18% απάντησε μάλλον όχι», αναφέρει η γερμανόφωνη εφημερίδα.

Η εφημερίδα σημειώνει επίσης, με βάση δεδομένα του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου, ότι οι είσοδοι στις ΗΠΑ από την Ελβετία μειώθηκαν κατά 26% τον Μάρτιο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Άλλη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε τον Μάρτιο σε ταξιδιωτικά πρακτορεία, και δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο από το τουριστικό περιοδικό Travel Inside, κάνει λόγο για "αντίκτυπο Τραμπ", το 53% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι πουλά λιγότερα ταξίδια προς τις ΗΠΑ σε σχέση με πέρυσι.

Όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο όμιλος Dertour Suisse, ο οποίος περιλαμβάνει αρκετά ταξιδιωτικά γραφεία όπως το Kuoni, δήλωσε ότι «παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση».

Ο όμιλος διαπιστώνει πράγματι «έναν δισταγμό για νέες κρατήσεις» αλλά υπογραμμίζει ότι «ο μήνας Μάρτιος δεν περιλαμβάνεται στις βασικές ταξιδιωτικές περιόδους στις ΗΠΑ».

«Σήμερα, οι ΗΠΑ παραμένουν ο πρώτος καλοκαιρινός προορισμός των πελατών του Kuoni», δήλωσε ο όμιλος στο Γαλλικό Πρακτορείο διευκρινίζοντας ότι ο αριθμός κρατήσεων, οι οποίες συχνά γίνονται πολύ νωρίτερα, «επί του παρόντος εξακολουθεί να είναι υψηλότερος από αυτόν της προηγούμενης χρονιάς».

Η ελβετική ταξιδιωτική ομοσπονδία παρατηρεί από την πλευρά της "μια κάποια επιφυλακτικότητα" στη ζήτηση "εδώ και αρκετές εβδομάδες", αλλά σημειώνει ότι οι ακυρώσεις παραμένουν "μεμονωμένες", όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

