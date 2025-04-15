Ρωσία: Σε φυλάκιση πεντέμισι ετών καταδικάστηκαν 4 δημοσιογράφοι για συνεργασία με οργάνωση του Ναβάλνι

Δικαστήριο της Μόσχας καταδίκασε σε φυλάκιση πεντέμισι ετών 4 δημοσιογράφους που κρίθηκαν ένοχοι για «εξτρεμιστική» δραστηριότητα, συγκεκριμένα για συνεργασία με το «Ίδρυμα κατά της διαφθοράς» (FBK) που ίδρυσε ο εκλιπών ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2024.

Οι δημοσιογράφοι Αντονίνα Φαβόρσκαγια (ή Κραβτσόβα), Σεργκέι Καρέλιν, Κονσταντίν Γκάμποφ και Αρτιόμ Κρίγκερ καταδικάστηκαν σε φυλάκιση πέντε ετών και έξι μηνών, σύμφωνα με την ετυμηγορία της δικαστού Νατάλια Μπορισένκοβα.

Πρώτη συνελήφθη στις 24 Μαρτίου του 2024 η Αντονίνα Φαβόρσκαγια, δημοσιογράφος του Sotavision. Κατηγορήθηκε ότι συνέλεγε υλικό, δημιουργούσε και επεξεργαζόταν βίντεο και δημοσιεύσεις για το FBK. Η ίδια είχε αναφέρει ότι το κατηγορητήριο εναντίον της σχετίζεται με τα ρεπορτάζ της για τη φυλάκιση και τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι. Η Φαβόρσκαγια είχε γράψει από το Κέντρο Κράτησης στο οποίο βρισκόταν ότι την κατηγορούν «ότι βοήθησε στην οργάνωση της κηδείας του Αλεξέι Ναβάλνι»

Τον Απρίλιο του 2024 συνελήφθησαν ο Σεργκέι Καρέλιν και ο Κονσταντίν Γκάμποφ, οι οποίοι εργάζονταν για το Associated Press και το Reuters, αντίστοιχα. Ακολούθησε η σύλληψη τον Ιούνιο του δημοσιογράφου του Sotavision Αρτιόμ Κρίγκερ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

