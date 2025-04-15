Η μεξικανική κυβέρνηση επανέλαβε σήμερα τη δέσμευσή της για διάλογο απέναντι στους εμπορικούς πολέμους που έχει εξαπολύσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άνοιξε χθες νέο μέτωπο, αναγγέλλοντας φόρο 21% στις εισαγόμενες μεξικανικές ντομάτες.

Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε χθες την πρόθεσή της να αποσυρθεί από διμερή συμφωνία του 2019 με το Μεξικό που επέτρεπε να εισάγονται στην αμερικανική αγορά ντομάτες χωρίς τελωνειακούς δασμούς, μέτρο που θα τεθεί σε εφαρμογή από τα μέσα Ιουλίου και συνεπάγεται την επιβολή επιπρόσθετων δασμών σχεδόν 21%. Η αμερικανική κυβέρνηση υποστήριξε ότι «η συμφωνία δεν επέτρεψε να προστατευτούν οι αμερικανοί παραγωγοί από τις μεξικανικές εισαγωγές με αθέμιτες τιμές».

Σχεδόν όλες οι εξαγωγές του προϊόντος αυτού από το Μεξικό έχουν προορισμό τις ΗΠΑ, σύμφωνα με δεδομένα του αμερικανικού υπουργείου Γεωργίας. Οι μεξικανικές ντομάτες κυμαίνονται από το 76% ως το 98% των διαφορετικών ειδών που εισάγονται στις ΗΠΑ.

Ο νέος δασμός θα τεθεί σε ισχύ στα μέσα Ιουλίου. «Ανοίγεται μια περίοδος 90 ημερών, θα συνομιλήσουμε με τις ΗΠΑ», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Μεξικανός υπουργός Γεωργίας Χούλιο Μπερντεγκέ.

Η απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης δεν «κοινοποιήθηκε στη μεξικανική κυβέρνηση» αλλά σε δικηγόρους Μεξικανών παραγωγών ντομάτας στις ΗΠΑ, τόνισε η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ κατά την καθημερινή της συνέντευξη Τύπου. «Δεν είναι σωστό αυτό», είπε.

Συνολικά, το 90% των ντομάτων που εισάγονται στις ΗΠΑ προέρχονται από το Μεξικό, υπενθύμισε ο υπουργός Γεωργίας Μπερντεγκέ, προβλέποντας πραγματικούς κινδύνους αυξήσεων των τιμών στις ΗΠΑ.

«Θα πληρώσουν περισσότερα για τις σαλάτες και τις κέτσαπ τους. Δεν θα μπορέσουν να μας αντικαταστήσουν γιατί δεν υπάρχουν πολλές χώρες που παράγουν αυτή την ποσότητα εξαιρετικών ντοματών σε πολύ λογικές τιμές».

Το Μεξικό, ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος των ΗΠΑ, έχει μετατραπεί, αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο, σε βασικό στόχο των τελωνειακών δασμών που θέλει ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Το Μεξικό και ο Καναδάς άλλωστε ήταν οι στόχοι των επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών 25% που ανακοινώθηκαν στις αρχές Μαρτίου, καθώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατηγόρησε τα δυο γειτονικά κράτη πως δεν έκαναν αρκετά για να περιορίσουν την είσοδο μεταναστών χωρίς χαρτιά και φαιντανύλης στην επικράτειά της.

Οι περισσότεροι από τους δασμούς ανεστάλησαν μέχρι νεοτέρας, ωστόσο το Μεξικό πλήττεται επίσης από τους τελωνειακούς δασμούς 25% στον χάλυβα και στο αλουμίνιο και στα οχήματα που εξάγονται στις ΗΠΑ, τομείς με τεράστια σημασία για τη χώρα, όπως και για τον Καναδά.

