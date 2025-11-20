Η Τουρκία θα φιλοξενήσει το 2026 την επόμενη COP ( τη σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα) καθώς η Αυστραλία, που διεκδικούσε αποκλειστικά την διοργάνωση, «έκανε πίσω» και δέχθηκε να συντονίσει τις διαπραγματεύσεις των κυβερνήσεων στο πλαίσιο της επόμενης συνόδου.

Η συμβιβαστική συμφωνία που ανακοίνωσε ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι προκάλεσε αγανάκτηση στα νησιά του Ειρηνικού, πολλά από τα οποία πλήττονται από την κλιματική αλλαγή.

Η Αυστραλία είχε επιμείνει να φιλοξενήσει την COP31 το 2026 μαζί με τους γείτονές της, που απειλούνται από την άνοδο της στάθμης των υδάτων και τις καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική κρίση.

Τα νησιωτικά κράτη του Ειρηνικού είχαν σχεδόν όλα εκφράσει τον ενθουσιασμό τους για την προοπτική να διοργανώσει την COP η Αυστραλία.

«Το να κάνουμε να έρθει η COP στον Ειρηνικό θα επέτρεπε στον κόσμο να δει την κρίση, αλλά και τις πραγματικές λύσεις, τοπικές και προσαρμόσιμες, που τα νησιά μας προτείνουν», είχε δηλώσει νωρίτερα φέτος ο πρόεδρος του Παλάου Σουρέιντζελ Γουίπς Τζούνιορ.

Αγανάκτηση και απογοήτευση

Προσωπικότητες των νησιών του Ειρηνικού κατήγγειλαν σήμερα την απόφαση της Αυστραλίας να παραιτηθεί προς όφελος της Τουρκίας.

«Είμαστε όλοι δυσαρεστημένοι. Και απογοητευμένοι που τελειώνει μ' αυτό τον τρόπο», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο υπουργός Εξωτερικών της Παπούα-Νέας Γουινέας Τζάστιν Τκατσένκο.

Ο Τζάστιν Τκατσένκο επέκρινε συνολικά τη διαδικασία. «Τι κατάφερε η COP στη διάρκεια των ετών; Τίποτα», δήλωσε.

«Δεν είναι παρά ένα φεστιβάλ συζητήσεων που δεν κάνει τους μεγάλους ρυπαντές να αναλάβουν τις ευθύνες τους», πρόσθεσε ο υπουργός.

«Οι χώρες του Ειρηνικού θα πρέπει να επανεξετάσουν σοβαρά τη σχέση τους με την Αυστραλία», δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπικενιμπέ Παενιού, πρώην πρωθυπουργός του αρχιπελάγους του Τουβαλού, ένα μέρος του οποίου έχει ήδη κατακλυσθεί εξαιτίας της ανόδου των υδάτων.

Οι ειδικοί εκφράζουν φόβους ότι, μέχρι το τέλος του αιώνα, τα νησιά του Τουβαλού δεν θα είναι πλέον κατοικήσιμα.

«Ενώ τα βλέμματα στρέφονται στην Τουρκία, οι κάτοικοι του Ειρηνικού συνεχίζουν να δίνουν κάθε ημέρα μάχη για την ασφάλεια των νησιών μας», λέει η Σουλουάφι Μπριάνα Φρουεάν, η οποία δίνει μάχη για την προστασία του περιβάλλοντος στη Σαμόα.

Παρά την αποχώρησή της, η Αυστραλία ζητάει την προεδρία των διαπραγματεύσεων στη διάρκεια του 2026 - ένας καταμερισμός καθηκόντων που θα ήταν πολύ ασυνήθιστος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

