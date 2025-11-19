Στην Αττάλεια η κρίσιμη επόμενη διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή

Η Τουρκία θα φιλοξενήσει, όπως έχει διαρρεύσει, τη διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή το επόμενο έτος, επικρατώντας της ανταγωνιστικής πρότασης της Αυστραλίας, έπειτα από μια παρατεταμένη αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών που διεκδίκησαν τη φιλοξενία της σημαντικότατης για το μέλλον του πλανήτη, διάσκεψης.

Οι συνομιλίες COP31 τον Νοέμβριο του 2026 θα πραγματοποιηθούν στη θερινή πόλη - θέρετρο της Αττάλειας, σύμφωνα με άτομα που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις στη φετινή σύνοδο των δύο εβδομάδων, στο Μπελέμ της Βραζιλίας.

Η Τουρκία θα αναλάβει επίσης την προεδρία της διάσκεψης, ενώ η Αυστραλία θα έχει την ηγεσία των διαπραγματεύσεων, είπαν τα άτομα, τα οποία ζήτησαν να μην κατονομαστούν επειδή η απόφαση δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Η σύνοδος των παγκόσμιων ηγετών, η οποία συνήθως πραγματοποιείται στην έναρξη κάθε COP, θα λάβει επίσης χώρα στην Τουρκία, σύμφωνα με ένα από τα άτομα. Θα υπάρξει επίσης μια προ-σύνοδος (pre-COP) στην περιοχή του Ειρηνικού, ανέφερε επίσης.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει προβάλλει τα διαπιστευτήρια της Τουρκίας ως γέφυρα μεταξύ ανεπτυγμένων και αναδυόμενων οικονομιών. Αυτό αντανακλά τις εντάσεις μεταξύ πλούσιων και αναπτυσσόμενων χωρών για τη χρηματοδότηση δράσεων για το κλίμα, που έχουν κυριαρχήσει στις διαπραγματεύσεις τα τελευταία χρόνια.

Η Τουρκία, η οποία στοχεύει σε μηδενικές καθαρές εκπομπές έως το 2053, προετοιμάζει ένα νέο σύνολο εθνικών κλιματικών στόχων.

Πηγή: skai.gr

