Η Ουκρανία σχεδιάζει να ζητήσει από τη Ρωσία αποζημίωση ύψους περίπου 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τις ζημίες που συνδέονται με την αύξηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου, όπως δήλωσε υπουργός της κυβέρνησης στο Reuters.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που μια χώρα ζητά αποζημίωση για αύξηση των εκπομπών, συμπεριλαμβανομένων αυτών από τα ορυκτά καύσιμα, το τσιμέντο και τον χάλυβα που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο, καθώς και από την καταστροφή δέντρων λόγω των πυρκαγιών που προκλήθηκαν.

«Προκλήθηκαν πολλές ζημιές στο νερό, στη γη, στα δάση», δήλωσε ο Πάβλο Καρτάσοφ, αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Γεωργίας της χώρας.

«Έχουμε τεράστιες ποσότητες επιπλέον εκπομπών CO2 και αερίων του θερμοκηπίου», σημειώσε ο Καρτάσοφ σε συνέντευξη στο περιθώριο της κλιματικής συνόδου Cop30 στη Βραζιλία.

Πηγή: skai.gr

