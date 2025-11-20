Η Τουρκία θα φιλοξενήσει τελικά την COP31

Η Τουρκία θα είναι η χώρα που θα φιλοξενήσει τη σύνοδο υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα την επόμενη χρονιά, ενώ η Αυστραλία θα συντονίσει τις διαπραγματεύσεις των κυβερνήσεων στο πλαίσιό της, με βάση συμβιβαστική συμφωνία που ανακοίνωσε ο αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι σήμερα.

Οι δυο χώρες, που διεκδικούσαν από το 2022 τη φιλοξενία της συνόδου κι αρνούνταν να υπαναχωρήσουν, σύναψαν καταρχήν συμφωνία για τη διοργάνωση της COP31 στην Τουρκία και προπαρασκευαστικές συνομιλίες στον Ειρηνικό και στην Αυστραλία, με την τελευταία να προεδρεύει στις διαπραγματεύσεις, εξήγησε ο κ. Αλμπανέζι.

«Αυτό στο οποίο καταλήξαμε είναι μεγάλη νίκη για την Αυστραλία όσο και για την Τουρκία», είπε ο πρωθυπουργός στη δημόσια ραδιοφωνία του ABC.

Οι δυο χώρες έχουν πλέον στη διάθεσή τους έναν χρόνο για να προετοιμαστούν για τη σύνοδο.

