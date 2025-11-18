Όλοι Μαζί Μπορούμε: 4η δενδροφύτευση της σεζόν, στην Πεντέλη

Και φέτος, συνεχίζουμε να πρασινίζουμε την Ελλάδα από άκρη σε άκρη! Η 4η δενδροφύτευση της σεζόν, αυτή την Κυριακή, στην Πεντέλη.

Το Όλοι Μαζί Μπορούμε συνεχίζει τις δενδροφυτεύσεις και αυτή τη χρονιά, με στόχο να δημιουργήσουμε πιο βιώσιμα και ανθεκτικά δάση, να αναζωογονήσουμε περιοχές που έχουν πληγεί και να αφήσουμε ένα θετικό αποτύπωμα για τις επόμενες γενιές.

Τα δέντρα που θα φυτευτούν είναι πλατύφυλλα και βραδύκαυστα και θα αγοραστούν από τα έσοδα των δράσεων του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

H δενδροφύτευση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τον Δήμο Κηφισιάς και τον Σύλλογο προστασίας και ανάπλασης του Πεντελικού (ΣΠΑΠ), με τη συμμετοχή πολιτών, μαθητών, εθελοντικών ομάδων και τοπικών φορέων.

Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, δίνουμε ραντεβού, αυτή τη φορά στην Πεντέλη.

Σημείο συνάντησης: στο τέρμα της οδού Ξενίας στην Κηφισιά.

Η δράση ξεκινά στις 11:00 π.μ.

Μετά τη δενδροφύτευση θα ακολουθήσει η συντήρηση των δενδρυλλίων, που έχει αναλάβει ο Σύλλογος προστασίας και ανάπλασης του Πεντελικού (ΣΠΑΠ).

Πηγή: skai.gr

