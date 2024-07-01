Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Feels Like I’m Falling in Love» των Coldplay που γυρίστηκε στο Ηρώδειο κατά την επίσκεψη του συγκροτήματος στην Ελλάδα στο πλαίσιο της περιοδείας τους.

Υπενθυμίζεται ότι το συγκρότημα είχε απευθύνει κάλεσμα στο ελληνικό κοινό μέσω των social media να συμμετάσχει στο μουσικό βίντεο.

Το βίντεο έχει διάρκεια τέσσερα λεπτά και 20 δευτερόλεπτα στα οποία αποτυπώνονται εικόνες εντός και εκτός του Ηρωδείου ενώ στο τέλος υπάρχει ένα πανοραμικό πλάνο με θέα τον Παρθενώνα και φώτα της πόλης.

Το κλιπ ξεκινά με μια γυναίκα να μεταφράζει τους στίχους του κομματιού στη νοηματική γλώσσα, σε ασπρόμαυρο φόντο. Στη συνέχεια, εμφανίζονται στο βίντεο όλα τα μέλη του συγκροτήματος να κάνουν το ίδιο, ενώ έπειτα το πλάνο αλλάζει και εστιάζει στο Ωδείο του Ηρώδου Αττικού. Το κομμάτι συνεχίζει και το κοινό φαίνεται να γίνεται «ένα», ενώ τραγουδά, χορεύει και χτυπάει παλαμάκια. Στο τέλος του τραγουδιού, όσοι συμμετέχουν στο βίντεο μεταφράζουν τους στίχους στη νοηματική, υπό την καθοδήγηση του Κρις Μάρτιν. Το κλιπ κλείνει με πλάνο από την φωτισμένη Αθήνα.

Σε όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων, τα τέσσερα μέλη ήταν ευδιάθετα με τον Κρις Μάρτιν να κάνει αστεία σχόλια, να συγκινείται, να χορεύει και να γονατίζει στο έδαφος για την τεράστια υποδοχή των θαυμαστών που νωρίτερα περίμεναν υπομονετικά για πάνω από έξι ώρες ώστε να ζήσουν αυτή την εμπειρία.

Το συγκρότημα συνεχίζει την παγκόσμια περιοδεία του, «Music of the Spheres».

