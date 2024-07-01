Σας το γράψαμε και πριν λίγες ημέρες όταν η Ιλάειρα Ζήση ανακοίνωσε πως μπήκε πια στον μήνα της και πλέον μετράνε αντίστροφα για να κρατήσουν στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί. Ότι αυτό το ζευγάρι, η Ιλάειρα και ο Μαυρίκιος Μαυρικίου πραγματικά το ζει σε όλο του το μεγαλείο αυτό το διάστημα της εγκυμοσύνης.

Μετά το πρώτο τρίμηνο που πλέον ξεαγχώθηκαν λίγο από τις αγωνίες που είχαν και οι δύο, αφού είχε προηγηθεί μια άτυχη εγκυμοσύνη που τους καταρράκωσε, άρχισαν να χαμογελάνε πλατιά ζώντας την κάθε στιγμή στο έπακρο.

Και μοιραζόντουσαν και την ευτυχία τους συχνά πυκνά στο διαδίκτυο ενθουσιασμένοι κι ευτυχισμένοι. Ότι μπορούσαν να κάνουν για ανάμνηση αυτής της περιόδους της εγκυμοσύνης της Ιλάειρα το έκαναν. Gender Reveal, ειδική φωτογράφηση εγκυμοσύνης, Baby shower, όλα. Όλα;

Όχι, είχε μείνει η ζωγραφική στην κοιλίτσα της εγκύου και το γύψινο εκμαγείο που θα μείνει για πάντα εκεί να το βλέπουν τόσο οι ίδιοι, όσο και η κόρη τους που όπως έχουν ήδη ανακοινώσει θα πάρει το όνομα Ιωάννα-Μελωδία. Και το έκαναν κι αυτό! Μάλιστα ο Μαυρίκιος Μαυρικίου δημοσίευσε βίντεο από τη διαδικασία της ζωγραφικής και είναι απολαυστικό.

«Η αγαπημένη μας Αντριάνα έκανε ταξίδι αστραπή από την Ελλάδα στην Κύπρο μόνο για να ζωγραφίσει την κοιλίτσα και να δημιουργήσει το εκμαγείο της Ιλάειρα!!! Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία απολαύστε ένα μικρό απόσπασμα από τη ζωγραφιά που δημιούργησε με τα χεράκια της! Στο τέλος ακούσαμε και την καρδούλα της Ιωάννας - Μελωδίας η οποία χτύπαγε γρηγορότερα από τη χαρά της» έγραψε στο ποστ του.

