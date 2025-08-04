Μόλις ο ένας στους έξι Γερμανούς δηλώνει πως είναι διατεθειμένος να πάρει τα όπλα χωρίς δισταγμό για να υπερασπιστεί τη χώρα του σε περίπτωση που εμπλακεί σε ένοπλη σύρραξη, υπέδειξε δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε χθες Κυριακή.

Κατά τη σφυγμομέτρηση αυτή, η οποία διενεργήθηκε από το γερμανικό ινστιτούτο Forsa για τον όμιλο μέσων ενημέρωσης RND, το 16% του δείγματος είπε πως θα πήγαινε «οπωσδήποτε» να πολεμήσει, ενώ ακόμη ένα 22% απάντησε πως «πιθανόν» θα το έκανε.

Όμως καθαρή πλειοψηφία, το 59% όσων συμμετείχαν, απάντησε «πιθανόν» ή «οπωσδήποτε» όχι. Μεταξύ των γυναικών του δείγματος, ο δισταγμός αυξάνεται στο 72%.

Ταυτόχρονα, πάνω από το ένα τέταρτο του δείγματος (το 27%) θεωρεί από πιθανό ως πολύ πιθανό η Γερμανία να υποστεί στρατιωτική επίθεση μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Το 59% εξ όσων ερωτήθηκαν θεωρεί εξάλλου πως υπάρχει πιθανότητα η Γερμανία να χρειαστεί να υπερασπίσει άλλο κράτος μέλος του NATO την επόμενη πενταετία.

Η έρευνα διενεργήθηκε σε δείγμα 1.000 πολιτών της Γερμανίας από την 28η ως την 29η Ιουλίου κι έχει περιθώριο στατιστικού σφάλματος ±3%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.