CNN: Γιατί ο Τραμπ ακύρωσε την αποστολή των απεσταλμένων του στο Πακιστάν

Η αιφνιδιαστική απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) να ακυρώσει το προγραμματισμένο ταξίδι των απεσταλμένων του στο Πακιστάν, μόλις μία ημέρα μετά την ανακοίνωσή του, θεωρείται σαφής ένδειξη ότι δεν έχουν ακόμη ικανοποιηθεί οι αμερικανικοί όροι για έναν νέο γύρο συνομιλιών.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέμεναν από την Τεχεράνη, τις δύο εβδομάδες που μεσολάβησαν από τον τελευταίο μαραθώνιο διαπραγματεύσεων χωρίς αποτέλεσμα, δύο βασικά στοιχεία: μια πρόταση που να ανταποκρίνεται στις «κόκκινες γραμμές» του Τραμπ για το πυρηνικό της πρόγραμμα και μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το ποιος λαμβάνει τις αποφάσεις στο ιρανικό καθεστώς, σημειώνει σε ανάλυσή του το CNN.

Μέχρι πρότινος φαινόταν να υπάρχει κάποια πρόοδος. «Έχουμε δει ορισμένα θετικά σημάδια από την ιρανική πλευρά τις τελευταίες ημέρες», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ. Ωστόσο, η πρόοδος αυτή κρίθηκε ανεπαρκής.

Ο Τραμπ φέρεται να έλαβε την απόφαση ακύρωσης περίπου μία ώρα μετά την αναχώρηση του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί από το Ισλαμαμπάντ, όπου είχε παρουσιάσει στους Πακιστανούς αξιωματούχους τη νέα ιρανική πρόταση.

Ο ίδιος απέδωσε την απόφαση και σε μια πρακτική εκτίμηση κόστους-οφέλους, σημειώνοντας ότι μια πτήση τουλάχιστον 17 ωρών δεν δικαιολογείται από τις περιορισμένες πιθανότητες προόδου.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εξακολουθούν να εκφράζουν ανησυχία ότι οι εσωτερικές διαμάχες μεταξύ μετριοπαθών και σκληροπυρηνικών στο Ιράν εμποδίζουν τη διαμόρφωση ενιαίας διαπραγματευτικής γραμμής.

«Υπάρχουν έντονες εσωτερικές συγκρούσεις και σύγχυση στην “ηγεσία” τους. Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι υπεύθυνος, ούτε οι ίδιοι», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Έτσι, ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν χωρίς συμφωνία, αλλά και χωρίς σαφή ένδειξη προσέγγισης.

Ο Τραμπ επιμένει ότι το αδιέξοδο αφορά την Τεχεράνη: «Εμείς έχουμε όλα τα χαρτιά, εκείνοι κανένα», σημείωσε.

Παρά τη φαινομενική αδιαφορία του για μια άμεση συμφωνία, παραμένει ασαφές πώς θα τερματιστεί η σύγκρουση και πώς θα ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ χωρίς διπλωματική λύση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.