Η μεξικανική κυβέρνηση αναφέρει ότι δύο Αμερικανοί πράκτορες που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σαββατοκύριακο σε τροχαίο δυστύχημα δεν είχαν εξουσιοδότηση να δρουν στη χώρα.

Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες εργάζονταν για τη CIA, είχαν συμμετάσχει σε έφοδο σε ύποπτα εργαστήρια ναρκωτικών στη βόρεια πολιτεία Τσιουάουα, προτού το όχημά τους εκτραπεί σε έναν ορεινό δρόμο και εκραγεί.

Μετά από έρευνα που διέταξε η πρόεδρος Claudia Sheinbaum, το Υπουργείο Ασφάλειας του Μεξικού δήλωσε ότι «κανένας από τους δύο δεν διέθετε επίσημη διαπίστευση για συμμετοχή σε επιχειρησιακές δραστηριότητες» και ότι οι ομοσπονδιακές αρχές δεν είχαν ενημερωθεί για την παρουσία τους.

Το περιστατικό συμβαίνει εν μέσω των συχνά τεταμένων σχέσεων μεταξύ Μεξικού και ΗΠΑ σε μια σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης των ναρκωτικών.

Η Sheinbaum δέχεται εντεινόμενες πιέσεις από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) για την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών, αλλά έχει επανειλημμένα απορρίψει προσφορές για επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών υπό την ηγεσία των ΗΠΑ εντός της χώρας.

Η ίδια υπήρξε ανένδοτη στο ότι οι ξένοι αξιωματούχοι μπορούν να δρουν σε μεξικανικό έδαφος μόνο εάν τους δοθεί προηγούμενη έγκριση από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, και έχει επιμείνει ότι η κυριαρχία του έθνους της Κεντρικής Αμερικής δεν πρέπει να παραβιάζεται.

Το χρονικό της παρουσίας τους στο Μεξικό

Το Υπουργείο Ασφάλειας του Μεξικού ανακοίνωσε το Σάββατο ότι τα μεταναστευτικά αρχεία έδειξαν πως ο ένας από τους πράκτορες είχε εισέλθει στη χώρα ως «επισκέπτης», ενώ ο άλλος είχε ταξιδέψει με διπλωματικό διαβατήριο.

«Κανένας από τους δύο δεν είχε επίσημη διαπίστευση για συμμετοχή σε επιχειρησιακές δραστηριότητες εντός της εθνικής επικράτειας», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, σημειώνοντας ότι ο μεξικανικός νόμος απαγορεύει σε ξένους πράκτορες να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις χωρίς ομοσπονδιακή έγκριση.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν προηγουμένως ότι τα δύο άτομα, τα οποία δεν έχουν κατονομαστεί, εργάζονταν για τη CIA ως μέρος μιας διευρυμένης προσπάθειας για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή - ένας βασικός στόχος της κυβέρνησης Τραμπ.

Το δυστύχημα συνέβη στις 19 Απριλίου, όταν μια αυτοκινητοπομπή που επέστρεφε από μια επιχείρηση με στόχο ύποπτα εργαστήρια μεθαμφεταμίνης σε μια απομακρυσμένη ορεινή περιοχή, εξετράπη της πορείας της και έπεσε σε χαράδρα. Δύο μέλη της Υπηρεσίας Κρατικών Ερευνών της Τσιουάουα σκοτώθηκαν επίσης, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Πολιτείας Τσιουάουα, César Jáuregui, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ήταν «αξιωματικοί-εκπαιδευτές» από την πρεσβεία των ΗΠΑ που συμμετείχαν σε «εκπαιδευτικό έργο στο πλαίσιο της γενικής και φυσιολογικής ανταλλαγής που έχουμε με τις αμερικανικές αρχές».

Ωστόσο, η Sheinbaum δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι, ενώ η ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουάσιγκτον συνεχίζεται, δεν υπήρχαν «κοινές επιχειρήσεις σε ξηρά ή αέρα».

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, μια έρευνα του Reuters διαπίστωσε ότι η CIA διεξήγαγε μυστικές επιχειρήσεις στο Μεξικό για χρόνια προκειμένου να εντοπίσει τους πλέον καταζητούμενους διακινητές ναρκωτικών της χώρας.

Με την έγκριση της μεξικανικής κυβέρνησης, η CIA παρείχε σε επιλεγμένες μεξικανικές μονάδες εκπαίδευση, εξοπλισμό και οικονομική υποστήριξη για επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των μετακινήσεων, σύμφωνα με το Reuters.

Η Sheinbaum έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η κυβέρνησή της θα συνεργαστεί με την Ουάσιγκτον σε θέματα ασφάλειας, ανθιστάμενη ωστόσο στις αμερικανικές απειλές για αποστολή στρατευμάτων στο πεδίο.

Η κυβέρνησή της ακολούθησε πρόσφατα μια επιθετική καταστολή της διακίνησης ναρκωτικών για να κατευνάσει τον Τραμπ, ο οποίος έχει επίσης επικρίνει επανειλημμένα το Μεξικό για την παράτυπη μετανάστευση στα κοινά τους σύνορα.

Πηγή: skai.gr

