Στο Πακιστάν σήμερα οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ για συνομιλίες με το Ιράν

Άγνωστο παραμένει εάν θα υπάρξει συνάντηση μεταξύ των Αμερικανών απεσταλμένων και του Ιράνου υπουργού Εξωτερικών ο οποίος βρίσκεται ήδη στο Ισλαμαμπάντ

Οι απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ φτάνουν σήμερα, Σάββατο, στο Πακιστάν για συνομιλίες με το Ιράν, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο. Στο Ισλαμαμπάντ βρίσκεται ήδη ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί για να συναντήσει μεσολαβητές, όμως το υπουργείο του αρνήθηκε ότι έχει προγραμματιστεί άμεση συνάντηση με τις ΗΠΑ, γεγονός που αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα αντικρουόμενων μηνυμάτων από την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει «δει κάποια πρόοδο» από το Ιράν.

«Όλοι θα βρίσκονται σε ετοιμότητα για να πετάξουν στο Πακιστάν αν χρειαστεί», είπε.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δεν παρέλειψε να επικρίνει τους Ευρωπαίους συμμάχους, λέγοντας ότι η αντιπαράθεση στα Στενά του Ορμούζ «είναι πολύ περισσότερο δική τους υπόθεση παρά δική μας».

Το Ισραήλ θα συνεχίσει να πλήττει «κάθε απειλή» στον Λίβανο, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Μπενιαμόν Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ προσπαθεί να διαταράξει τη διαδικασία ειρήνης κατά τη διάρκεια της τρίμηνης παράτασης της εκεχειρίας.
 

