Το CNN απέκλεισε τον συντηρητικό σχολιαστή Ράιαν Γκιρντουσκάι από το δίκτυό του ύστερα από έναν υπαινιγμό που έκανε σε τηλεοπτικό πάνελ, λέγοντας στον μουσουλμάνο δημοσιογράφο και σχολιαστή Μεχντί Χασάν «ελπίζω να μην ανατιναχθεί ο βομβητής σας», σε μια προφανή αναφορά στις επιθέσεις εναντίον μελών της Χεζμπολάχ τον περασμένο Σεπτέμβριο.

«Μόλις μου είπατε ότι πρέπει να πεθάνω;» απάντησε νευριασμένος ο Χασάν στην προφανή αναφορά του Γκιρντουσκάι στην επίθεση του Σεπτεμβρίου, όταν βομβητές που χρησιμοποιούσαν εκατοντάδες μέλη της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και τη Συρία εξερράγησαν σχεδόν ταυτόχρονα. Η επίθεση πιστεύεται ευρέως ότι πραγματοποιήθηκε από το Ισραήλ.

Ο Χασάν και ο Γκιρντουσκάι συμμετείχαν σε πάνελ στην τηλεοπτική εκπομπή «NewsNight» χθες το βράδυ, μιλώντας για την προεκλογική συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ στο Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν, στη Νέα Υόρκη, όπου ομιλητές έκαναν ρατσιστικά σχόλια.

Στην εκπομπή άρχισαν να ανεβαίνουν οι τόνοι αφού ο Γκιρντουσκάι είπε στον Χασάν, σχολιαστή και ιδρυτή της εταιρείας μέσων ενημέρωσης Zeteo, ότι «σε έχουν αποκαλέσει αντισημίτη περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο σε αυτό το τραπέζι».

Η οικοδέσποινα της εκπομπής Άμπι Φίλιπ είπε ότι το σχόλιο του Γκιρντουσκάι είναι εντελώς απαράδεκτο και ζήτησε συγγνώμη. Ωστόσο, έπειτε από ένα διαφημιστικό διάλειμμα, αυτός είχε αποχωρήσει από την εκπομπή.

Το CNN, λέγοντας ότι «δεν υπάρχει κανένας χώρος για ρατσισμό ή μισαλλοδοξία εντός ή εκτός αέρα», τόνισε ότι δεν θα επιτραπεί στον Γκιρντουσκάι να επιστρέψει στο αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο.

Ο ίδιος απάντησε με μια ανάρτηση στο X: «Μπορείς να παραμένεις στο CNN αν αποκαλείς Ναζί κάθε Ρεπουμπλικανό», αλλά προφανώς δεν μπορείς «αν κάνεις ένα αστείο. Χαίρομαι που η Αμερική βλέπει τι αντιπροσωπεύει το CNN».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.