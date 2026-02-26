Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) των ΗΠΑ ανήρτησε νέες οδηγίες στην περσική γλώσσα για τους Ιρανούς που επιθυμούν να επικοινωνήσουν μαζί της με ασφάλεια.

Η νέα προσπάθεια της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών έρχεται εν μέσω σημαντικής ανάπτυξης αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, στις οποίες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να δώσει εντολή να επιτεθούν στο Ιράν, αν οι συνομιλίες του Ιράν με τις ΗΠΑ σήμερα αποτύχουν να καταλήξουν σε συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Όπως επισημαίνει το Reuters, ο Τραμπ άρχισε να παραθέτει επιχειρήματα για μια πιθανή αμερικανική επιχείρηση κατά την ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης στο Κογκρέσο την Τρίτη, δηλώνοντας ότι δεν θα επιτρέψει στην Ισλαμική Δημοκρατία, την οποία χαρακτήρισε τον μεγαλύτερο χορηγό της τρομοκρατίας στον κόσμο, να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο.

Η CIA ανήρτησε το μήνυμά της στη γλώσσα φαρσί προχθές, Τρίτη, στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης X, Instagram, Facebook, Telegram και YouTube.

Το μήνυμα αυτό είναι το πιο πρόσφατο μιας σειράς μηνυμάτων της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών που αποσκοπούν στην στρατολόγηση πηγών στο Ιράν, την Κίνα, τη Βόρεια Κορέα και τη Ρωσία.

Η αμερικανική μυστική υπηρεσία καλεί τους Ιρανούς, που επιθυμούν να έρθουν σε επαφή μαζί της, να «προβούν στις κατάλληλες ενέργειες» για να προστατευθούν προτού το κάνουν και να αποφύγουν να χρησιμοποιήσουν τους υπολογιστές στους οποίους εργάζονται ή τα τηλέφωνά τους.

«Χρησιμοποιήστε μια νέα, μιας χρήσης συσκευή, ει δυνατόν» και «να προσέξετε το περιβάλλον γύρω σας και ποιος είναι δυνατό να μπορεί να δει την οθόνη ή τη δραστηριότητά σας», αναφέρεται στο μήνυμα, όπου επισημαίνεται ότι αυτοί που έρχονται σε επαφή, παρέχουν το στίγμα τους, τα ονόματα, τα επαγγέλματά τους και «πρόσβαση σε πληροφορίες ή δεξιότητες που ενδιαφέρουν την υπηρεσία μας».

Τα πρόσωπα αυτά, σύμφωνα με το μήνυμα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν ένα έμπιστο Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (Virtual Private Network – VPN) «που δεν έχει τα κεντρικά του γραφεία στη Ρωσία, το Ιράν ή την Κίνα» ή το Δίκτυο Τορ (Tor Network), το οποίο αποκρυπτογραφεί δεδομένα και κρύβει τη διεύθυνση IP των χρηστών.

Σύμφωνα με το Reuters, η CIA αρνήθηκε να σχολιάσει σχετικά, ενώ η αντιπροσωπεία του Ιράν στον ΟΗΕ δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ συναντώνται με Ιρανούς αξιωματούχους, με επικεφαλής τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, σήμερα στη Γενεύη για έναν νέο γύρο έμμεσων συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ο οποίος, όπως μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, άρχισε πριν από λίγο.

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει απειλήσει με στρατιωτική δράση, αν οι συνομιλίες αποτύχουν να οδηγήσουν σε συμφωνία ή αν η Τεχεράνη εκτελέσει ανθρώπους που συνελήφθησαν λόγω της συμμετοχής τους στις πανεθνικές αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες τον Ιανουάριο. Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δηλώνουν ότι χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την καταστολή από την κυβέρνηση των διαδηλώσεων, στη χειρότερη εσωτερική αναταραχή στο Ιράν από την εποχή της Ισλαμικής Επανάστασης το 1979.

