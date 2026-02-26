Ένας σχεδόν τυφλός πρόσφυγας από τη Μιανμάρ, η τύχη του οποίου αγνοούνταν αφού αφέθηκε ελεύθερος την προηγούμενη εβδομάδα από την αμερικανική υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων, εντοπίστηκε νεκρός στο Μπάφαλο στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, την Τρίτη το βράδυ.

Αστυνομικοί εντόπισαν το πτώμα του 56χρονου Νουρούλ Αμίν Σαχ Αλάμ σε έναν παγωμένο δρόμο και το τμήμα Ανθρωποκτονιών ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του.

Near-blind refugee found dead in Buffalo after release by US Border Patrol https://t.co/oPwsgEOV2X pic.twitter.com/RSpZZzNlnT — New York Post (@nypost) February 26, 2026

Μυστήριο και υπόνοιες για τον θάνατό του

Ο Σαχ Αλάμ συνελήφθη πριν έναν χρόνο, έπειτα από περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο αστυνομικοί στο Μπάφαλο και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της περσινής χρονιάς περιμένοντας να δικαστεί.

Στις 19 Φεβρουάριου αφέθηκε ελεύθερος μετά την καταβολή χρημάτων, αφού δήλωσε ένοχος για τις κατηγορίες και έκτοτε αγνοούνταν.

Ο Σαχ Αλάμ είχε εισέλθει στις ΗΠΑ ως πρόσφυγας Ροχίνγκια και δεν μπορούσε να απελαθεί.

Οι πράκτορες της αμερικανικής αστυνομίας συνόρων (CBP) υποστηρίζουν ότι - αν και σχεδόν τυφλός - τον άφησαν σε καφέ, χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι του, που «κρίθηκε ότι είναι ένας ζεστός και ασφαλής χώρος κοντά στην τελευταία γνωστή διεύθυνσή του», αντί να απλώς να τον αφήσουν να φύγει από το τμήμα της CBP.

«Δεν παρουσίαζε κανένα σημάδι δυσφορίας, κινητικών προβλημάτων ή αναπηρίας που να απαιτεί ειδική βοήθεια», πρόσθεσε η υπηρεσία.

Η άλλη εκδοχή

Ο Μοχάμαντ Φαϊσάλ, ένα από τα παιδιά του Σαχ Αλάμ, ανέφερε ότι η σύλληψη του πατέρα του πριν έναν χρόνο οφειλόταν σε μια παρεξήγηση με τους αστυνομικούς και ότι - αφού αφέθηκε ελεύθερος την προηγούμενη εβδομάδα, «κανείς δεν ενημέρωσε εμένα ή την οικογένειά μου για το πού άφησαν τον πατέρα μου»

Ο Σαχ Αλάμ, που δεν μιλά αγγλικά, είχε βγει και περπατήσει και χρησιμοποιούσε σαν μπαστούνι ένα κουρτινόξυλο που είχε αγοράσει, σημείωσε ο Φαϊσάλ. Χάθηκε και μπήκε στην αυλή ενός κατοίκου του Μπάφαλο, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία.

Όταν δεν υπάκουσε στις εντολές των αστυνομικών να αφήσει κάτω το κουρτινόξυλο, καθώς δεν τις κατανόησε αφού δεν μιλά τη γλώσσα, τον συνέλαβαν.

Ο Σαχ Αλάμ δεν μπορούσε να διαβάσει ή να χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικές συσκευές, τόνισε ο γιος του.

Ο δήμαρχος του Μπάφαλο, ο Δημοκρατικός Σον Ράιαν, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ο θάνατος του πρόσφυγα μπορούσε να αποφευχθεί, εκτιμώντας ότι είναι αποτέλεσμα των «απάνθρωπων” αποφάσεων των υπηρεσιών μετανάστευσης.

«Ένας ευάλωτος άνδρας – σχεδόν τυφλός που δεν μιλούσε αγγλικά-- εγκαταλείφθηκε μόνος του μια κρύα νύκτα του χειμώνα, χωρίς να έχει γίνει – εξ όσων έχουν γίνει γνωστά-- καμία προσπάθεια να τον αφήσουν σε ένα ασφαλές μέρος», επεσήμανε ο Ράιαν.

«Αυτή η απόφαση της υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων ήταν αντιεπαγγελματική και απάνθρωπη», υπογράμμισε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.