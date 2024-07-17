DW: SOS για το γερμανικό «ΕΚΑΒ»

Καθυστερήσεις στην άφιξη ασθενοφόρων για τη μεταφορά ασθενών στα επείγοντα. Αλλά και εκεί μεγάλος χρόνος αναμονής και γραφειοκρατικές διαδικασίες σε βάρος των ασθενών. Σε αυτά προστίθενται χρόνιες και σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν πρόκειται για την Ελλάδα, αλλά για τη Γερμανία.



Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που φέρνουν στο φως τα δημόσια δίκτυα ARD και SWR σε μεγάλη, αποκαλυπτική δημοσιογραφική έρευνα, περίπου 100.000 άνθρωποι, ηλικίας 18 έως 65 ετών, πεθαίνουν αιφνιδίως από καρδιακή ανακοπή κάθε χρόνο στη Γερμανία.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, που συνέλεξε στοιχεία από 283 περιοχές ανά τη Γερμανία, το συγκλονιστικό στοιχείο που προκύπτει είναι ότι πολλοί ασθενείς θα μπορούσαν να είχαν σωθεί, εάν είχαν φτάσει έγκαιρα τα ασθενοφόρα και είχε παρασχεθεί έγκαιρα η επείγουσα βοήθεια.

Σοβαρότατες ελλείψεις και δυσλειτουργίες

Το ρεπορτάζ φέρνει επίσης στο φως σοβαρές δομικές ελλείψεις. Μία στις πέντε γερμανικές περιοχές δεν διαθέτει επαρκώς στελεχωμένα τηλεφωνικά κέντρα έκτακτης ανάγκης, ενώ συχνά δεν υπάρχουν γρήγορα αντανακλαστικά για την πρώτη αναγνώριση π.χ. των συμπτωμάτων ανακοπής, ούτε όμως δίνονται οι κατάλληλες οδηγίες.



Στο Βερολίνο ειδικότερα η κατάσταση πολλές φορές καταλήγει να είναι δραματική, αφού στα περισσότερα περιστατικά τα ασθενοφόρα δεν καταφέρνουν να φτάσουν εντός του προβλεπόμενου από τις αρχές της διάσωσης χρόνου, αλλά υπερβαίνουν το δεκάλεπτο. Η βασική αιτία δεν είναι η μεγάλη κίνηση στις οδικές αρτηρίες της γερμανικής πρωτεύουσας, αλλά οι ελλείψεις σε οχήματα και προσωπικό στις αρχές έκτακτης βοήθειας.

Νέος νόμος με περισσότερη τηλεϊατρική

Το ρεπορτάζ αυτό δεν έρχεται όμως σε μια τυχαία στιγμή. Ο Σοσιαλδημοκράτης υπουργός Υγείας και γιατρός Καρλ Λάουτερμπαχ έχει εξ ιδίων εμπειρία και γνώση της κατάστασης στο γερμανικό σύστημα υγείας. Τώρα, μετά την περίοδο της πανδημίας, δρομολογεί σημαντικές αλλαγές στο σύστημα υγείας, τουλάχιστον όσο του επιτρέπει ο χρόνος που απομένει μέχρι τις ομοσπονδιακές εκλογές, που είναι προγραμματισμένες για το φθινόπωρο του 2025.



Με έναν νέο νόμο θέλει να αλλάξει την κατάσταση στην επείγουσα φροντίδα ασθενών εστιάζοντας στα εξής βασικά σημεία: από τη βελτίωση της στελέχωσης και της εξειδίκευσης των εργαζομένων στα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης μέχρι την καλύτερη πρώτη αξιολόγηση των περιστατικών, αλλά και τη μείωση του επώδυνου χρόνου αναμονής στις αίθουσες επειγόντων περιστατικών στα γερμανικά νοσοκομεία.



Ειδικότερα, βάσει των σχεδιαζόμενων μεταρρυθμίσεων, θα απλοποιηθεί μεταξύ άλλων η διαδικασία τηλεφωνικών κλήσεων και αποστολής ασθενοφόρων. Σε καταστάσεις πραγματικά επείγουσας ανάγκης θα αποστέλλονται ασθενοφόρα, αναξάρτητα από την υπηρεσία στην οποία έχει καλέσει ο ασθενής, χωρίς να χάνεται χρόνος αναζήτησης της «αρμόδιας υπηρεσίας». Σε λιγότερο επείγουσες καταστάσεις και πάλι ο χρόνος τηλεφωνικής αναμονής δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα λεπτά.



Επίσης, σύμφωνα με τις προτάσεις Λάουτερμπαχ, στόχος είναι να εισαχθεί περισσότερη τηλεϊατρική στην επείγουσα φροντίδα, μέσω τηλεφωνικών κλήσεων ή βιντεοκλήσεων όλο το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα. Στόχος είναι επίσης περισσότεροι γιατροί, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με τα δημόσια ταμεία, να παρέχουν στους ασθενείς και δυνατότητες τηλεϊατρικής συμπληρωματικά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.