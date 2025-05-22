Οι φύλακες ασφαλείας άνοιξαν πυρ εναντίον μιας γυναίκας που οδήγησε το αυτοκίνητό της προς τις πύλες του κεντρικού κτιρίου της CIA, στο Λάνγκλεϊ της Βιρτζίνιας, και αγνόησε την εντολή να σταματήσει, σύμφωνα με μια πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης.

Η γυναίκα τέθηκε υπό κράτηση. Η πηγή που μίλησε στο πρακτορείο Reuters υπό τον όρο να μην κατονομαστεί είπε ότι από τον έλεγχο που έγινε σε δημόσια αρχεία φαίνεται ότι η γυναίκα έχει εντοπιστεί και άλλες φορές να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ένας εκπρόσωπος της CIA είπε νωρίτερα ότι «ένα ύποπτο άτομο» συνελήφθη έξω από την κεντρική πύλη της υπηρεσίας. Απέφυγε ωστόσο να επιβεβαιώσει αν οι φύλακες πυροβόλησαν εναντίον του ατόμου αυτού.

Η πρώτη πηγή δεν είπε εάν η γυναίκα έχει χτυπηθεί από σφαίρες αλλά μόνο ότι ήταν «σε σταθερή κατάσταση» μετά το συμβάν.

Το όχημα δεν πέρασε ποτέ μέσα στον περίβολο της CIA και κανείς από τους φρουρούς δεν τραυματίστηκε.

Νωρίτερα, το NBC News μετέδωσε ότι το ύποπτο πρόσωπο «πυροβολήθηκε».

Η CIA έκλεισε την κεντρική πύλη της και έδωσε οδηγίες στους εργαζομένους να αναζητήσουν εναλλακτικές διαδρομές για να φτάσουν στο κτίριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

