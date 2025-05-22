Άνταμ Σιφ: Κατηγορεί τον Ταγίπ Ερντογάν για δημοκρατική οπισθοδρόμηση λόγω της φυλάκισης Ιμάμογλου

Οι τουρκικές αρχές πρέπει να προσκομίσουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για διαφθορά, για την οποία κατηγορείται ο φυλακισμένος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ή να τον αφήσουν ελεύθερο αμέσως, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός γερουσιαστής Άνταμ Σιφ, προτρέποντας τα μέλη του Κογκρέσου να στηρίξουν ένα ψήφισμα κατά του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν για αυτό που ο Σιφ αποκάλεσε δημοκρατική οπισθοδρόμηση στην Τουρκία.

Ο κύριος αντίπαλος του Ερντογάν, ο δήμαρχος Εκρέμ Ιμάμογλου, φυλακίστηκε τον Μάρτιο εν αναμονή της δίκης του για κατηγορίες διαφθοράς, πυροδοτώντας τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις στην Τουρκία εδώ και μια δεκαετία. Η λαϊκή υποστήριξη για τον Ιμάμογλου έχει έκτοτε αυξηθεί, με τα ποσοστά του να υπερβαίνουν αυτά του Ερντογάν, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις.

Ο δήμαρχος αρνείται όλες τις κατηγορίες. Η σύλληψή του προκάλεσε αναταραχή στις αγορές και κατηγορίες για πολιτικοποιημένη δικαστική εξουσία, κατηγορίες που η κυβέρνηση απορρίπτει, λέγοντας ότι οι δικαστές είναι ανεξάρτητοι.

Το ψήφισμα Σιφ, το οποίο περιήλθε σε γνώση του Reuters, καλεί τον Ερντογάν και τις αρχές επιβολής του νόμου να αφήσουν ελεύθερο τον Ιμάμογλου ή να παρουσιάσουν αξιόπιστα στοιχεία εναντίον του και να τηρήσουν τις δημοκρατικές αξίες.

«Η συνεχιζόμενη κράτηση του Δημάρχου Ιμάμογλου, καθώς και η παρενόχληση και η σύλληψη δεκάδων δημοσιογράφων και διαφωνούντων πολιτικών φωνών στην Τουρκία, είναι η τελευταία σε μια ατυχή τάση δημοκρατικής οπισθοδρόμησης που βιώνει η Τουρκία υπό τον πρόεδρο Ερντογάν», δήλωσε ο Σιφ στο Reuters.

«Η Γερουσία θα πρέπει να στείλει ένα δυνατό και σαφές μήνυμα ότι η αδικαιολόγητη φυλάκιση των πολιτικών αντιπάλων του Ερντογάν δεν είναι αποδεκτή».

Το ψήφισμα καλεί επίσης τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, να μιλήσει ανοιχτά για την κράτηση και να αντιμετωπίσει την Τουρκία για αυτό που χαρακτήρισε αντιδημοκρατική συμπεριφορά.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει πει ελάχιστα για την υπόθεση Ιμάμογλου, χαρακτηρίζοντάς την εσωτερικό δικαστικό ζήτημα για την Τουρκία, ζητώντας σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

