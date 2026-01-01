Ο νεογοτθικός ναός Vondelkerk που δεσπόζει επί 154 χρόνια στο Άμστερνταμ, τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πρωτοχρονιάς.

BREAKING: Fire engulfs the top of Vondel Church in Central Amsterdam, The Netherlands. pic.twitter.com/1Fuxx1QcAX January 1, 2026

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι εικάζεται πως η φωτιά προκλήθηκε από πυροτεχνήματα.

🇳🇱 Shortly after New Year’s, a major fire broke out at Amsterdam’s historic Vondelkerk, with flames engulfing the top of the church.



Built in the late 1800s by architect Pierre Cuypers, the former Catholic church later became a cultural and events venue after closing for worship… pic.twitter.com/8H3QGFnHzl — Europa.com (@europa) January 1, 2026

Βίντεο δείχνουν τις φλόγες να εξαπλώνονται γρήγορα στο κτίριο και τους πυροσβέστες να προσπαθούν να τις σβήσουν.

«Είναι ένα παλιό κτίριο. Χρονολογείται από το 1884. Είναι κατασκευασμένο από ξύλο. Ιστορικό. Αυθεντικό. Πολύ εύκολο να καεί», είπε χαρακτηριστικά πυροσβέστης.

Het is nog onduidelijk wanneer de brand in de Vondelkerk geblust is: "Het is een oud pand. Uit 1884 komt het. Het is hout. Monumentaal. Origineel. Heel makkelijk mee te branden"https://t.co/FzRCjz7tQP pic.twitter.com/hK4tBYNM6P — AT5 (@AT5) January 1, 2026

Πηγή: skai.gr

