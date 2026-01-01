Λογαριασμός
Παρανάλωμα του πυρός εκκλησία του 1884 στο Άμστερνταμ – Εικάζεται ότι προκλήθηκε από πυροτεχνήματα (Βίντεο)

Εικάζεται πως η πυρκαγιά προκλήθηκε από πυροτεχνήματα - Βίντεο δείχνουν τις φλόγες να εξαπλώνονται γρήγορα και τους πυροσβέστες να προσπαθούν να τις σβήσουν

Φωτιά

Ο νεογοτθικός ναός Vondelkerk που δεσπόζει επί 154 χρόνια στο Άμστερνταμ, τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πρωτοχρονιάς. 

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι εικάζεται πως η φωτιά προκλήθηκε από πυροτεχνήματα. 

Βίντεο δείχνουν τις φλόγες να εξαπλώνονται γρήγορα στο κτίριο και τους πυροσβέστες να προσπαθούν να τις σβήσουν. 

«Είναι ένα παλιό κτίριο. Χρονολογείται από το 1884. Είναι κατασκευασμένο από ξύλο. Ιστορικό. Αυθεντικό. Πολύ εύκολο να καεί», είπε χαρακτηριστικά πυροσβέστης.

