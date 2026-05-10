Ο κόσμος έχει χάσει περίπου 1 δισ. βαρέλια πετρελαίου τους τελευταίους δύο μήνες και οι αγορές ενέργειας θα χρειαστούν χρόνο για να σταθεροποιηθούν ακόμη και αν αποκατασταθούν οι ροές, δήλωσε την Κυριακή ο διευθύνων σύμβουλος της Saudi Aramco, καθώς οι διαταραχές στη ναυσιπλοΐα περιορίζουν την κίνηση μέσω του Στενού του Ορμούζ.

«Ο στόχος μας είναι απλός: να διατηρήσουμε τη ροή της ενέργειας, ακόμη και όταν το σύστημα βρίσκεται υπό πίεση», δήλωσε ο Αμίν Νάσερ στο Reuters, σε ανακοίνωση μετά τη δημοσίευση από την Aramco αύξησης 25% στα καθαρά κέρδη του πρώτου τριμήνου.

Οι παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες έχουν περιοριστεί σημαντικά από τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν, ο οποίος έχει περιορίσει τη ναυσιπλοΐα και έχει οδηγήσει τις τιμές υψηλότερα μετά τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο.

«Η επαναλειτουργία των οδών δεν ισοδυναμεί με εξομάλυνση μιας αγοράς που έχει στερηθεί περίπου ένα δισεκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου», δήλωσε ο Νάσερ, προσθέτοντας ότι τα χρόνια υποεπενδύσεων έχουν επιτείνει την πίεση στα ήδη χαμηλά παγκόσμια αποθέματα.

Η Aramco έχει χρησιμοποιήσει τον αγωγό East-West για να παρακάμψει το Ορμούζ και να μεταφέρει αργό πετρέλαιο στην Ερυθρά Θάλασσα, ένα περιουσιακό στοιχείο που ο Νάσερ περιέγραψε ως «κρίσιμη σανίδα σωτηρίας» για τον μετριασμό της παγκόσμιας κρίσης εφοδιασμού.

Παρά τις αλλαγές στις θαλάσσιες διαδρομές, ο Νάσερ επανέλαβε ότι η Ασία παραμένει βασική προτεραιότητα για την εταιρεία και βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας ζήτησης.



