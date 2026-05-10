Περισσότερα από 30 σκάφη του Παγκόσμιο Στολίσκου για την Ελευθερία (Global Sumud Flotilla) έχουν συγκεντρωθεί ανοιχτά των ακτών της Τουρκίας, κοντά στην πόλη Μαρμαρίδα, για να προετοιμαστούν ώστε να ολοκληρώσουν το θαλάσσιο ταξίδι τους που έχει στόχο να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμού του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν τα πλοία και τα σκάφη στην ανοιχτή θάλασσα το βράδυ του Σαββάτου, καθώς Τούρκοι αξιωματούχοι και ακτιβιστές έφτασαν για να υποδεχθούν τον στολίσκο.

The ships of the Global Sumud Flotilla arrived in Turkey tonight, preparing to sail toward the shores of Gaza to try to break the Israeli blockade on Gaza pic.twitter.com/b0yx43XnWy — ‏الـشـبـ𓂆ـراوي ‌‎#غـزَّة⁩ (@M_shebrawy3) May 10, 2026

Η τουρκική ακτοφυλακή και ο τοπικός στόλος του GSF […] έπλευσαν για να μας υποδεχθούν κοντά στο σημείο όπου ο στολίσκος θα αγκυροβολήσει ανοιχτά των ακτών», έγραψε στο X ο ακτιβιστής Άλεξ Κόλστον.

Ακτιβιστές δήλωσαν ότι τα σκάφη έφτασαν στην Τουρκία έπειτα από ταξίδι 24 ημερών, με στάσεις στο ιταλικό νησί της Σικελίας και στο ελληνικό νησί της Κρήτης, όπου ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν 22 από τα σκάφη και απήγαγαν δύο ακτιβιστές.

Οι δύο έχουν πλέον απελαθεί από το Ισραήλ.

⛵️Flotilla Update⛵️: The Globa Sumud Flotilla (GSF) Arrives to Turkey.



After 24 days—across a stop on the island of Sicily, an Israeli interception, almost two days of detainment on an Israeli prison boat, and a recent stop on the island of Crete—over 30 GSF ships from Barcelona… pic.twitter.com/dK6xiMXfcY — Alex Colston (@enoughformethx) May 9, 2026

Κατά την παραμονή τους στη Μαρμαρίδα, τα σκάφη του στολίσκου θα «ολοκληρώσουν διαδικασίες τεχνικής συντήρησης, ελέγχων ασφαλείας και ανεφοδιασμού σε υλικοτεχνικά μέσα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του στο X ο Global Sumud Flotilla.

Πρόσθεσε ότι λεπτομέρειες για τα επόμενα στάδια της ανθρωπιστικής αποστολής προς τη Γάζα θα ανακοινωθούν δημοσίως τις επόμενες ημέρες.



Πηγή: skai.gr

