Ανοιχτά της Τουρκίας ο Στολίσκος για τη Γάζα - Πάνω από 30 σκάφη ετοιμάζονται για την τελική φάση του ταξιδιού

Έφτασαν κοντά στη Μαρμαρίδα έπειτα από ταξίδι 24 ημερών - Κατά την παραμονή τους εκεί θα ανεφοδιαστούν πριν ξεκινήσουν την τελική φάση του ταξιδιού προς τη Γάζα

Global Sumud Flotilla

Περισσότερα από 30 σκάφη του Παγκόσμιο Στολίσκου για την Ελευθερία (Global Sumud Flotilla) έχουν συγκεντρωθεί ανοιχτά των ακτών της Τουρκίας, κοντά στην πόλη Μαρμαρίδα, για να προετοιμαστούν ώστε να ολοκληρώσουν το θαλάσσιο ταξίδι τους που έχει στόχο να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμού του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν τα πλοία και τα σκάφη στην ανοιχτή θάλασσα το βράδυ του Σαββάτου, καθώς Τούρκοι αξιωματούχοι και ακτιβιστές έφτασαν για να υποδεχθούν τον στολίσκο.

Η τουρκική ακτοφυλακή και ο τοπικός στόλος του GSF […] έπλευσαν για να μας υποδεχθούν κοντά στο σημείο όπου ο στολίσκος θα αγκυροβολήσει ανοιχτά των ακτών», έγραψε στο X ο ακτιβιστής Άλεξ Κόλστον.

Ακτιβιστές δήλωσαν ότι τα σκάφη έφτασαν στην Τουρκία έπειτα από ταξίδι 24 ημερών, με στάσεις στο ιταλικό νησί της Σικελίας και στο ελληνικό νησί της Κρήτης, όπου ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν 22 από τα σκάφη και απήγαγαν δύο ακτιβιστές.

Οι δύο έχουν πλέον απελαθεί από το Ισραήλ.

Κατά την παραμονή τους στη Μαρμαρίδα, τα σκάφη του στολίσκου θα «ολοκληρώσουν διαδικασίες τεχνικής συντήρησης, ελέγχων ασφαλείας και ανεφοδιασμού σε υλικοτεχνικά μέσα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του στο X ο Global Sumud Flotilla.

Πρόσθεσε ότι λεπτομέρειες για τα επόμενα στάδια της ανθρωπιστικής αποστολής προς τη Γάζα θα ανακοινωθούν δημοσίως τις επόμενες ημέρες.
 

