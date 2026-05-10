Φορτηγό πλοίο χύδην φορτίου επλήγη από «άγνωστο βλήμα» ανοιχτά του Κατάρ

Φορτηγό πλοίο χύδην φορτίου ανέφερε ότι επλήγη από άγνωστο βλήμα ενώ έπλεε 23 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Ντόχα, στο Κατάρ, σύμφωνα με σύμφωνα με την υπηρεσία ασφαλείας της ναυσιπλοΐας United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO).

Το περιστατικό προκάλεσε μικρή φωτιά, η οποία κατασβέστηκε, ενώ ο πλοίαρχος του σκάφους ανέφερε ότι δεν υπάρχουν θύματα ούτε περιβαλλοντική επίπτωση, σύμφωνα με το UKMTO.

Οι αρχές ερευνούν την προέλευση του βλήματος. Στα πλοία που βρίσκονται στην περιοχή έχει συσταθεί να διέρχονται με προσοχή.

Το περιστατικό σημειώνεται ενώ οι εντάσεις παραμένουν υψηλές στον Κόλπο μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, εν μέσω κατάπαυσης του πυρός στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Πηγή: skai.gr

