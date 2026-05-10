Χανταϊός: Σε εξέλιξη η επιχείρηση αποβίβασης των επιβατών του Hondius

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση αποβίβασης των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο καταγράφηκε το ξέσπασμα του χανταϊού.

Το κρουαζιερόπλοιο έφτασε νωρίς το πρωί στην Τενερίφη, στα Κανάρια Νησιά, και έχει αγκυροβολήσει στο λιμάνι της Γραναδίλλια, όπου νωρίτερα επιβιβάστηκαν αξιωματούχοι του υγειονομικού τομέα προκειμένου να πραγματοποιήσουν τον τελικό έλεγχο για να ξεκινήσει στη συνέχεια η αποβίβαση των επιβατών, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας.

Οι ισπανικές αρχές ανέφεραν ότι η διαδικασία της αποβίβασης θα ξεκινήσει σύντομα και θα διαρκέσει μέχρι το απόγευμα.

Η πρώτη ομάδα επιβατών, που είναι Ισπανοί υπήκοοι, θα μεταφερθεί πίσω στην ακτή με μικρά σκάφη και αμέσως θα επιβιβαστεί σε σφραγισμένα λεωφορεία με προορισμό το τοπικό αεροδρόμιο, από όπου θα πετάξει πίσω στη Μαδρίτη με αεροσκάφος της ισπανικής κυβέρνησης, ανέφεραν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, τονίζοντας ότι δεν θα υπάρξει καμία επαφή με μέλη του κοινού.

Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, στη συνέχεια θα αποβιβαστούν οι επιβάτες από την Ολλανδία, το αεροπλάνο των οποίων θα μεταφέρει επίσης επιβάτες από τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ελλάδα.

Στη συνέχεια, θα εκκενωθούν επιβάτες από την Τουρκία, τη Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας της Ισπανίας, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο λιμάνι της Τενερίφης.

Πηγή: skai.gr

