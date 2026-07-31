ΕΕ: Δικαίωμα επισκευής αντί αντικατάστασης για ηλεκτρονικές συσκευές

Αλλάζει από σήμερα, 31 Ιουλίου 2026, το καθεστώς για την επισκευή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς τίθενται σε ισχύ οι νέοι κανόνες που δίνουν προτεραιότητα στην επισκευή αντί της αντικατάστασης των ελαττωματικών συσκευών.

Για πολλά χρόνια μέχρι τώρα, ήταν συχνά πιο συμφέρον για τους καταναλωτές να πετούν ένα χαλασμένο ή ελαττωματικό προϊόν και να αγοράζουν καινούργιο, αντί να το επισκευάζουν.

Η πρακτική αυτή είχε ως αποτέλεσμα την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων αποβλήτων και την άσκοπη κατανάλωση φυσικών πόρων.

Με τους νέους κανόνες, η διάρκεια ζωής των προϊόντων αναμένεται να παραταθεί, ενώ δημιουργείται ένα πλαίσιο που ευνοεί την επισκευή αντί της αγοράς νέων συσκευών.

Οι ρυθμίσεις αφορούν οικιακές και ηλεκτρονικές συσκευές, όπως πλυντήρια, ηλεκτρικές σκούπες, κινητά τηλέφωνα, tablets και άλλα προϊόντα που μπορούν τεχνικά να επισκευαστούν.

Τι προβλέπουν οι νέοι κανόνες

Μεταξύ άλλων, οι καταναλωτές αποκτούν:

Το δικαίωμα να ζητούν από τους κατασκευαστές την επισκευή προϊόντων που μπορούν να επισκευαστούν βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Υποχρέωση οι επισκευές να πραγματοποιούνται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και, όταν δεν παρέχονται δωρεάν, σε λογική τιμή, ώστε να ενθαρρύνεται η επισκευή αντί της αντικατάστασης.

Παράταση της νόμιμης εγγύησης του προϊόντος κατά τουλάχιστον 12 μήνες όταν ο καταναλωτής επιλέγει την επισκευή αντί της αντικατάστασης κατά τη διάρκεια της περιόδου ευθύνης του πωλητή.

Ευκολότερη πρόσβαση σε πληροφορίες για υπηρεσίες επισκευής, καθώς και σε ανταλλακτικά σε εύλογες τιμές.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εφαρμογή των νέων κανόνων αναμένεται να δημιουργήσει ανάπτυξη και επενδύσεις ύψους 4,8 δισ. ευρώ στην ευρωπαϊκή οικονομία, ενώ θα ενισχύσει την κυκλική οικονομία και τους στόχους της βιώσιμης κατανάλωσης.

Παράλληλα, μέσα στο 2027 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία νέα ευρωπαϊκή διαδικτυακή πλατφόρμα επισκευών, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν εύκολα να εντοπίζουν πιστοποιημένους επισκευαστές στη χώρα τους, καθώς η πλατφόρμα θα διαθέτει ξεχωριστή ενότητα για κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ.

Κορίνα Γεωργίου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.