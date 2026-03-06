CENTCOM: Οι ΗΠΑ έριξαν βόμβες διείσδυσης 2.000 λιβρών σε ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων

Αμερικανικά βομβαρδιστικά B-2 έριξαν δεκάδες βόμβες διείσδυσης 2.000 λιβρών (900 κιλών) στοχεύοντας βαθιά θαμμένους ιρανικούς εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων, ανακοίνωσε την Πέμπτη (νύχτα Παρασκευής) ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ.

Ο Κούπερ δήλωσε επίσης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου του Πενταγώνου ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βομβαρδιστικών έχουν πλήξει σχεδόν 200 στόχους σε όλο το Ιράν τις τελευταίες 72 ώρες, συμπεριλαμβανομένων τοποθεσιών γύρω από την πρωτεύουσα Τεχεράνη.

Πρόσθεσε ότι οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον των ιρανικών ναυτικών δυνάμεων έχουν επίσης ενταθεί.

«Μπορεί να ακούσατε τον πρόεδρο να λέει πριν από λίγο ότι έχουμε βυθίσει 24 πλοία. Αυτό ίσχυε αυτή τη στιγμή. Τώρα έχουμε (βυθίσει) πάνω από 30 πλοία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κούπερ δήλωσε ότι οι ιρανικές επιθέσεις έχουν μειωθεί σημαντικά από την έναρξη της επιχείρησης, με τις επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους να έχουν μειωθεί κατά 90% και τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά 83%.

Η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει φτάσει στο κατακόρυφο, μετά τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν από τις 28 Φεβρουαρίου, οι οποίες έχουν σκοτώσει έκτοτε πάνω από 900 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ αλί Χαμενεΐ, και τουλάχιστον 165 μαθήτριες.

Το Ιράν ανταπέδωσε με επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους που στόχευαν τοποθεσίες που συνδέονται με τις ΗΠΑ σε χώρες του Κόλπου. Το Σαββατοκύριακο, μια επίθεση με drone στο Κουβέιτ σκότωσε έξι Αμερικανούς στρατιωτικούς σε ένα κέντρο τακτικών επιχειρήσεων.

