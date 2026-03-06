Η Σρι Λάνκα ανέλαβε τον έλεγχο ιρανικού πλοίου στα ανοικτά των ακτών της

Η Σρι Λάνκα άρχισε την Παρασκευή να μεταφέρει στην ξηρά 200 και πλέον ναύτες από πλοίο του Ιράν, μετά το αίτημα βοήθειας που υπέβαλε το πλοίο ενώ ήταν αγκυροβολημένο εκτός των χωρικών υδάτων της χώρας, την ώρα που αυξάνονται οι εντάσεις στον Ινδικό Ωκεανό μετά τη βύθιση ιρανικού πολεμικού πλοίου από αμερικανικό υποβρύχιο.

Ο εκπρόσωπος του Πολεμικού Ναυτικού της Σρι Λάνκα, διοικητής Μπουντίκα Σαμπάθ, δήλωσε ότι οι ναύτες του πλοίου IRIS Bushehr θα μεταφερθούν αρχικά στο λιμάνι του Κολόμπο και αργότερα το πλοίο θα μετακινηθεί σε λιμάνι στα ανατολικά του νησιού.

«Η αποβίβαση βρίσκεται σε εξέλιξη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι ναύτες θα μεταφερθούν στη ναυτική βάση στο Ουελισάρα, περίπου 20 χιλιόμετρα βόρεια του Κολόμπο, μετά τη διεξαγωγή ιατρικού ελέγχου και των διαδικασιών μετανάστευσης.

Η απόφαση της κυβέρνησης της Σρι Λάνκα να αναλάβει τον έλεγχο του πλοίου ελήφθη αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες βύθισαν την Τετάρτη, στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, το ιρανικό πολεμικό πλοίο IRIS Dena. Το πλήγμα αποτέλεσε μία από τις σπάνιες περιπτώσεις μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο όπου υποβρύχιο βύθισε πολεμικό πλοίο επιφανείας και ανέδειξε τη διεύρυνση της αμερικανοϊσραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας κατά του Ιράν.

Το πολεμικό πλοίο IRIS Dena είχε συμμετάσχει σε ναυτικές ασκήσεις που φιλοξένησε η Ινδία πριν πλεύσει σε διεθνή ύδατα καθ’ οδόν για την επιστροφή του. Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ινδίας, στις ασκήσεις συμμετείχαν τουλάχιστον 74 χώρες, μεταξύ των οποίων και το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, το οποίο πραγματοποίησε ασκήσεις αναγνώρισης με αεροσκάφη και περιπολίες θαλάσσιας επιτήρησης.

Το Πολεμικό Ναυτικό της Σρι Λάνκα διέσωσε 32 ναύτες και ανέσυρε 87 σορούς μετά την επίθεση.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, χαρακτήρισε το περιστατικό «θηριωδία στη θάλασσα» και δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «το μετανιώσουν πικρά».

Ο πρόεδρος της Σρι Λάνκα, Ανουρά Κουμάρα Ντισανάγιακε, δήλωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης ότι οι αρχές αποφάσισαν να αναλάβουν τον έλεγχο του ιρανικού πλοίου IRIS Bushehr έπειτα από συζητήσεις με Ιρανούς αξιωματούχους και τον καπετάνιο του πλοίου, αφού παρουσίασε βλάβη σε μία από τις μηχανές του.

«Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή δεν είναι μια συνηθισμένη κατάσταση. Πρόκειται για αίτημα ενός πλοίου που ανήκει σε μία πλευρά να εισέλθει στο λιμάνι μας. Πρέπει να το εξετάσουμε σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις», δήλωσε στους δημοσιογράφους το βράδυ της Πέμπτης.

Ξεχωριστά, την Παρασκευή έγραψε στην πλατφόρμα X: «Κανένας άμαχος δεν πρέπει να πεθαίνει σε πολέμους. Η προσέγγισή μας είναι ότι κάθε ανθρώπινη ζωή είναι τόσο πολύτιμη όσο και η δική μας».

Το IRIS Bushehr είχε περιγραφεί σε προηγούμενα ιρανικά δημοσιεύματα ως πλοίο εφοδιασμού του ναυτικού, το οποίο διαθέτει επίσης και ελικοδρόμιο.

Το περιστατικό καταδεικνύει πώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ και Ιράν επεκτείνεται πέρα από τη Μέση Ανατολή και εξαπλώνεται στον Ινδικό Ωκεανό, φέρνοντας τη στρατηγικά τοποθετημένη Σρι Λάνκα σε μια λεπτή θέση, καθώς προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ ανθρωπιστικών υποχρεώσεων, διεθνούς ναυτικού δικαίου και της μακροχρόνιας πολιτικής της μη ευθυγράμμισης.

Ο Ντισανάγιακε δήλωσε ότι ορισμένα μέλη του πληρώματος θα παραμείνουν στο πλοίο για να βοηθήσουν το Πολεμικό Ναυτικό της Σρι Λάνκα να το μεταφέρει στο Τρινκομάλε, στη βορειοανατολική ακτή του νησιού, περίπου 265 χιλιόμετρα από το Κολόμπο. Οι υπόλοιποι ναύτες θα φιλοξενηθούν σε ναυτική βάση.

«Έχουμε τηρήσει μια πολύ ξεκάθαρη στάση. Δεν θα είμαστε προκατειλημμένοι υπέρ καμίας χώρας, ούτε θα υποταχθούμε σε καμία χώρα», δήλωσε.



