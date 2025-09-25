Ρούτε: Το ΝΑΤΟ και η Δανία λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την κατάσταση με τα drones

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε την Πέμπτη ότι μίλησε με την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν, σχετικά με τα drones που προκάλεσαν το κλείσιμο των αεροδρομίων στη Δανία, προσθέτοντας ότι η κατάσταση αυτή λαμβάνεται «πολύ σοβαρά υπόψη».

«Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ και η Δανία συνεργάζονται για το πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την προστασία των κρίσιμων υποδομών μας», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

Just spoke with Denmark’s PM Mette Frederiksen @Statsmin about the drone situation, which we take very seriously. NATO Allies and Denmark are working together on how we can ensure the safety and security of our critical infrastructure — Mark Rutte (@SecGenNATO) September 25, 2025

Δανία για τα drones: «Η απειλή είναι εδώ για να μείνει» - «Μοιάζει με έργο επαγγελματία»

Το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ, στο βόρειο τμήμα της Δανίας, έκλεισε προσωρινά μετά την εμφάνιση drones στον εναέριο χώρο του μέσα στη νύχτα με αποτέλεσμα την εκτροπή τουλάχιστον τριών πτήσεων. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το BBC, επηρεάστηκαν και οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας, καθώς το αεροδρόμιο χρησιμοποιείται και ως στρατιωτική βάση.

Τρία άλλα μικρότερα αεροδρόμια στη νότια περιοχή της χώρας - Έσμπιεργκ, Σόντερμποργκ και Σκρίντστρουπ - εντόπισαν επίσης drones, αλλά δεν έκλεισαν. Οι αρχές σημείωσαν ότι παρακολουθούν στενά την κατάσταση στο Άαλμποργκ, αλλά δεν ανέφεραν τον αριθμό των drones που εντοπίστηκαν. Η αστυνομία δεν πιστεύει ότι υπάρχει κίνδυνος για τους επιβάτες στο αεροδρόμιο ή τους κατοίκους, αλλά έχει ζητήσει από το κοινό να κρατήσει αποστάσεις του.

Οι υβριδικές απειλές που αντιμετωπίζει η χώρα του «είναι εδώ για να μείνουν»

Ο Πίτερ Χούμελγκαρντ, υπουργός Δικαιοσύνης της Δανίας, ξεκίνησε τη συνέντευξη Τύπου για το περιστατικό λέγοντας ότι είναι καιρός να «σταθούμε ενωμένοι». Όπως ανέφερε, τα περιστατικά αυτά είναι η συνέχεια μιας μακράς σειράς κλιμακούμενων επεισοδίων σε όλη την Ευρώπη.

Ο Δανός υπουργός Δικαιοσύνης συνέχισε λέγοντας ότι οι υβριδικές απειλές που αντιμετωπίζει η χώρα του «είναι εδώ για να μείνουν». Ο Χούμελγκαρντ πρόσθεσε ότι οι τοπικές αρχές εργάζονται για να αποκαλύψουν τις λεπτομέρειες του συμβάντος. Ακόμη, σημείωσε ότι προς το παρόν δεν αποκλείεται τίποτα όσον αφορά το ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτό.

«Η υβριδική επίθεση μοιάζει με έργο επαγγελματία»

Ο υπουργός Άμυνας Τρολς Λουντ Πούλσεν δήλωσε από τη μεριά του στη συνέντευξη Τύπου ότι οι θεάσεις των drones υποδηλώνουν ότι πίσω από αυτές κρύβεται ένας επαγγελματίας. Τόνισε ότι φαίνεται να είναι κάτι συστηματικό και το περιέγραψε ως υβριδική επίθεση. Είπε ακόμη ότι οι δανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν την ικανότητα να καταρρίπτουν drones, αλλά ότι δεν υπάρχει άμεση στρατιωτική απειλή κατά της Δανίας σε αυτό το στάδιο.

Ο υπουργός Άμυνας σημείωσε επίσης ότι έχει προγραμματιστεί συνάντηση την Παρασκευή σε επίπεδο ΕΕ για να συζητηθεί ο τρόπος βελτίωσης και ενίσχυσης της ετοιμότητας έναντι των drones σε ολόκληρη την ήπειρο.

Η Κομισιόν, αρκετά κράτη μέλη καθώς και ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν, σύμφωνα με το BBC.

Διεξάγεται έρευνα για το ποιος κρύβεται πίσω από τα drones

Ο αρχηγός της εθνικής αστυνομίας, Θόρκλιντ Φοντζ δήλωσε με τη σειρά του ότι θα είναι πολύ δύσκολο για την αστυνομία να διερευνήσει κάθε ένα από αυτά τα περιστατικά.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να ανακαλύψουν ποιος έστειλε τα drones και για ποιο λόγο.

Δεν υπάρχουν στοιχεία για ρωσική εμπλοκή

Στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, τέθηκε το ερώτημα περί ρωσικής εμπλοκής και ο υπουργός Άμυνας απάντησε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από την εισβολή των drones.

Όσον αφορά το γιατί δεν καταρρίφθηκαν τα drones, ο αρχηγός στρατού Michael Hyldgaard απάντησε ότι έγινε αξιολόγηση και τα drones δεν καταρρίφθηκαν για λόγους ασφαλείας του πληθυσμού. Πρόσθεσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις προβαίνουν σε συνεχείς αξιολογήσεις.

Ο υπουργός Άμυνας πρόσθεσε ότι τα τελευταία drones εκτοξεύθηκαν «τοπικά». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αυτό διαφέρει από προηγούμενα περιστατικά. Σημείωσε επίσης ότι, αν και το υπουργείο Άμυνας δεν γνωρίζει προς το παρόν από πού εκτοξεύθηκαν τα drones, τόνισε ότι «δεν προήλθαν από μεγάλη απόσταση».

Στο μεταξύ, δημοσιογράφοι ρώτησαν για το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, το οποίο δρομολογεί μια σοβαρή συζήτηση με τις άλλες χώρες του ΝΑΤΟ. Η κυβέρνηση δεν έχει λάβει ακόμη τελική απόφαση σχετικά με αυτό το θέμα, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας. Ο ίδιος πρόσθεσε όμως ότι έχει γίνει επικοινωνία με το ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, η δανική αστυνομία έχει αυξήσει το επίπεδο συναγερμού και το εθνικό επιχειρησιακό προσωπικό της (NOST) θα εργάζεται όλο το 24ωρο. Το NOST συνήθως συγκαλείται όταν συμβαίνουν σοβαρά περιστατικά στη Δανία. Τελευταία φορά ενεργοποιήθηκε τη Δευτέρα, όταν πολλά drones πέταξαν γύρω από το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, σύμφωνα με τον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα DR. Ο αρχηγός της αστυνομίας σημείωσε ότι η NOST θα ενισχύσει τη συνεργασία της με τις αρχές ασφαλείας, καθώς και με τους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών.

Η Ρωσία από τη μεριά της αρνείται την εμπλοκή της, σύμφωνα με τη ρωσική πρεσβεία.

Τα τελευταία περιστατικά στη Δανία σηματοδοτούν σοβαρή κλιμάκωση

Είναι πολύ νωρίς για να πούμε ποιος κρύβεται πίσω από τα τελευταία περιστατικά με drones που έχουν διαταράξει την εναέρια κυκλοφορία στη Δανία, όπως σημειώνει ο δημοσιογράφος του BBC, Paul Kirby. Αρκετά αεροδρόμια έχουν επηρεαστεί, αλλά είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ένα από αυτά τα αεροδρόμια, στο Άαλμποργκ, βρίσκεται κοντά σε στρατιωτική βάση, ενώ και μια δεύτερη αεροπορική βάση στο Skrydstrup ανέφερε δραστηριότητα drone. Εκεί βρίσκεται μέρος του στόλου των F-16 και F-35 της Δανίας.

Το περιστατικό με το drone που οδήγησε στο κλείσιμο του αεροδρομίου της Κοπεγχάγης τη Δευτέρα το βράδυ είχε ήδη σημάνει συναγερμό και ώθησε την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέττε Φρεντέρικσεν, να μιλήσει για «τη σοβαρότερη επίθεση κατά κρίσιμων υποδομών της Δανίας μέχρι σήμερα».

Τα τελευταία περιστατικά είναι πολύ πιο διαδεδομένα και οι Δανοί αρχίζουν να θέτουν ερωτήματα σχετικά με την αεροπορική άμυνα της χώρας τους.

Η Ρωσία αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στο περιστατικό της Κοπεγχάγης, αλλά υπάρχουν περαιτέρω ανησυχίες τώρα που η Δανία υφίσταται υβριδικό πόλεμο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.