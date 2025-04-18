Το Κίεβο ανακοίνωσε πως ανέκτησε επιπλέον 909 σορούς Ουκρανών στρατιωτών

Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα πως ανέκτησε τις σορούς 909 Ουκρανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στο πεδίο της μάχης, έπειτα από μια παρόμοια ανταλλαγή που έλαβε χώρα στα τέλη Μαρτίου, τη σημαντικότερη μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

«Οι σοροί 909 Ουκρανών υπερασπιστών που σκοτώθηκαν στη μάχη μεταφέρθηκαν στην Ουκρανία», έγραψε σε μήνυμα στο Telegram το Στρατηγείο Συντονισμού για τη διαχείριση των κρατουμένων.

Την 28η Μαρτίου, οι δύο χώρες επίσης αντήλλαξαν σορούς στρατιωτών, με το Κίεβο να παραλαμβάνει τον ίδιο αριθμό, 909 και τη Μόσχα να ανακοινώνει από την πλευρά της την ίδια ημέρα την επιστροφή 43 σορών στρατιωτών της.

Η ανταλλαγή σορών στρατιωτικών, όπως και κρατουμένων πολέμου, αποτελεί έναν από τους σπάνιους τομείς συνεργασίας μεταξύ της Μόσχας και του Κιέβου.

Οι ρωσικές όπως και οι ουκρανικές αρχές εμφανίζονται ιδιαίτερα φειδωλές στην ανακοίνωση των στρατιωτιών απωλειών τους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μίλησε τη Δευτέρα για «εκατομμύρια ανθρώπους που σκοτώθηκαν» στον πόλεμο, επιρρίπτοντας την ευθύνη για τη σύρραξη τόσο στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι όσο και στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ουκρανός ηγέτης είπε στα μέσα Φεβρουαρίου στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC ότι περισσότεροι από 46.000 Ουκρανοί στρατιώτες είχαν σκοτωθεί και περίπου 380.000 είχαν τραυματιστεί.

Διάφορα ΜΜΕ, επικαλούμενα πηγές δυτικών χωρών, έχουν κάνει λόγο για πολύ βαρείς απολογισμούς, μεταξύ άλλων 50.000 έως 100.000 νεκρών στο πεδίο της μάχης.

Από την πλευρά της, η Ρωσία δεν επικοινωνεί τις απώλειές της από το φθινόπωρο του 2022, όταν παραδέχθηκε ότι τουλάχιστον 6000 στρατιώτες της σκοτώθηκαν.

Ο ανεξάρτητος ιστότοπος Mediazona και η ρωσική υπηρεσία του BBC λένε πως έχουν καταγράψει έως και περίπου 100.000 Ρώσους στρατιώτες που σκοτώθηκαν στη μάχη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.