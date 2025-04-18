Ηandelsblatt: Γερμανικό «όχι» για Eurofighter στην Τουρκία

Σημαντική εξέλιξη στο πεδίο των εξοπλισμών: Η υπηρεσιακή κυβέρνηση Σολτς επιχειρεί να μπλοκάρει την άδεια για εξαγωγές Eurofighter στην Τουρκία, μολονότι η συμπαραγωγός Βρετανία λέει «ναι».



Λίγο πριν αναλάβει επίσημα η νέα κυβέρνηση Χριστιανικής Ένωσης-Σοσιαλδημοκρατών τα καθήκοντά της, η υπηρεσιακή κυβέρνηση Σοσιαλδημοκρατών-Πρασίνων υπό τον Όλαφ Σολτς εμποδίζει την αποστολή μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter στην Τουρκία, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Handelsblatt, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση απόρρητων συζητήσεων εντός της απερχόμενης γερμανικής κυβέρνησης.

Πίσω από το φερόμενο «μπλόκο» του Βερολίνου σε μια πιθανή άδεια για εξαγωγές Eurofighter στην Τουρκία βρίσκεται η σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου με κατηγορίες που σχετίζονται με διαφθορά.Την ίδια ώρα όμως, η αντιπολίτευση στην Τουρκία κάνει λόγο για πολιτικά κίνητρα. Σύμφωνα με τη γερμανική οικονομική εφημερίδα, η γερμανική κυβέρνηση θεωρεί τη σύλληψη Ιμάμογλου «επίθεση στην τουρκική δημοκρατία» και ως εκ τούτου εκτιμά ότι «είναι ορθό» να σταματήσει η αποστολή εξοπλιστικών συστημάτων. Γερμανία έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες στο θέμα της έγκρισης εξαγωγών Eurofighter, διότι συμμετέχει στη σχετική κοινοπραξία ως συμπαραγωγός χώρα μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και την Ισπανία.Όπως υπενθυμίζει το δημοσίευμα της Handelsblatt, κατά την επίσκεψή του πέρυσι στην Τουρκία, ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, που ασκεί προς το παρόν υπηρεσιακά καθήκοντα, είχε προσπαθήσει να αιτιολογήσει ένα πιθανό «πράσινο φως» και της Γερμανίας για τα Eurofighter.Τότε είχε δηλώσει από την Κωνσταντινούπολη: «Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και ως εκ τούτου λαμβάνουμε συνεχώς σχετικές αποφάσεις που οδηγούν σε συγκεκριμένες αποστολές εξοπλιστικών συστημάτων».

