Bloomberg: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να πλήξουν το Ιράν εντός ημερών

Αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg ότι γίνονται προετοιμασίες για να εξαπολυθούν βομβαρδισμοί στο Ιράν τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου, η κατάσταση ακόμη είναι ρευστή και ενδέχεται να μεταβληθεί.

Ορισμένες από τις πηγές του Bloomberg ανέφεραν πως γίνονται σχεδιασμοί για βομβαρδισμούς το σαββατοκύριακο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους χθες έξω από τον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να πλανάται αβεβαιότητα για το εάν οι ΗΠΑ θα εμπλακούν στον πόλεμο του Ισραήλ εναντίον του Ιράν που εξαπολύθηκε την Παρασκευή 13η Ιουνίου. «Ίσως το κάνω. Ίσως δεν το κάνω. Ουδείς ξέρει τι θα κάνω», είπε.

Όπως ανέφερε αργά χθες Τετάρτη, στην ψηφιακή της έκδοση η εφημερίδα Wall Street Journal, (επικαλούμενη τρεις πηγές της) ο Ντόναλντ Τραμπ είπε σε συνεργάτες του ότι ενέκρινε σχέδια επίθεσης των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στο Ιράν, αλλά δεν έχει δώσει ακόμη την «οριστική διαταγή» να προχωρήσουν, διότι αναμένει να δει αν η χώρα θα συνθηκολογήσει και θα εγκαταλείψει το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας –κάτι που αποκλείει ρητώς η Τεχεράνη.

