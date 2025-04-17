Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, του προεδρικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι που πραγματοποιείται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τη διαπραγματευτική θέση της Ουκρανίας στις συνομιλίες για τερματισμό του πολέμου των οποίων ηγούνται οι ΗΠΑ.

Το Παρίσι φιλοξενεί σειρά συνομιλιών για την Ουκρανία και την ασφάλειά της, με τη συμμετοχή εκτός της αμερικανικής αντιπροσωπείας και κορυφαίων Ουκρανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων.

Ο Ρούμπιο και ο Γουίτκοφ είχαν γεύμα εργασίας με τον Μακρόν και «συνομιλίες με Ευρωπαίους ομολόγους τους για την προώθηση του στόχου του προέδρου Τραμπ να τερματιστεί ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας και να σταματήσει η αιματοχυσία», δήλωσε η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τάμι Μπρους.

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται μετά από εβδομάδες προσπαθειών της Ουάσινγκτον να μεσολαβήσει για εκεχειρία στην Ουκρανία. Υπάρχει επίσης απογοήτευση για άλλες ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ, από την επιβολή δασμών σε στενούς συμμάχους μέχρι τη ρητορική για το ΝΑΤΟ και τη Γροιλανδία.



