Γαλλία: «Όχι» στην εμπλοκή του ΝΑΤΟ σε μια διεθνή αποστολή για το Ορμούζ, λέει το Παρίσι    

«Το ΝΑΤΟ δεν είναι η κατάλληλη συμμαχία για να επικεντρωθεί σε ένα ζήτημα στη Μέση Ανατολή και στο Ορμούζ», είπε ο Πασκάλ Κονφαβρέ

Παρίσι

Η Γαλλία απέρριψε σήμερα την ιδέα να διαδραματίσει το ΝΑΤΟ κάποιον ρόλο σε μια ενδεχόμενη διεθνή αποστολή που θα αναλάβει να εγγυηθεί την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας.

«Η θέση μας είναι σαφής και σταθερή. Είναι ότι η Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού ισχύει για τον Βόρειο Ατλαντικό. Δεν είναι ούτε σκοπός της, ούτε στην πραγματικότητα η κατάλληλη συμμαχία για να επικεντρωθεί στη συνέχεια σε ένα ζήτημα στη Μέση Ανατολή και στο Ορμούζ», είπε ο Πασκάλ Κονφαβρέ κατά την εβδομαδιαία ενημέρωση των δημοσιογράφων.

TAGS: Γαλλία ΝΑΤΟ Στενά του Ορμούζ
