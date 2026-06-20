Οι τρεις μεγάλες διαιρέσεις των 27

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Αποτυχημένες οι διαπραγματεύσεις των Ευρωπαίων ηγετών για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ύψους 2 τρισεκατομμυρίων ευρώ, με την Ιρλανδία να αναλαμβάνει ρόλο για την πρόταση νέων ίδιων πόρων.

Σοβαρές διαφωνίες μεταξύ κρατών μελών για το μεταναστευτικό, με στρατηγική συζήτηση προγραμματισμένη για τον Οκτώβριο.

Εντάσεις και μεταξύ των κρατών για το άνοιγμα διπλωματικού διαύλου με το Κρεμλίνο, μετά από πρωτοβουλία του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Προϋπολογισμός, μεταναστευτικό και οι πιθανές επαφές με το Κρεμλίνο «δοκίμασαν» την ευρωπαϊκή συνοχή στη Σύνοδο Κορυφής ενόψει κρίσιμων αποφάσεων για την ΕΕ.Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες



Εξαιρετικά δύσκολη αναμένεται η συνέχιση των διαπραγματεύσεων για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ύψους 2 τρισεκατομμυρίων ευρώ, μετά τη χθεσινή αποτυχία των Ευρωπαίων ηγετών να βρουν σημεία «σύγκλισης», ενώ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ανέθεσε στην Ιρλανδία, που αναλαμβάνει την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου από τον Ιούλιο, να καταθέσει φιλόδοξη πρόταση για την εξεύρεση νέων ίδιων πόρων. Τα κράτη μέλη συγκρούστηκαν και για το μεταναστευτικό για το οποίο θα διεξαχθεί στρατηγική συζήτηση τον Οκτώβριο, ενώ διαφωνίες σημειώθηκαν και για το άνοιγμα διπλωματικού διαύλου με το Κρεμλίνο, ύστερα από σχετική πρωτοβουλία, που ανέλαβε πρόσφατα ο Αντόνιο Κόστα.

Πηγή: Deutsche Welle

Πρόοδος με μικρά βήματαΠαρά τις αποκλίσεις, που καταγράφηκαν χθες για τον νέο επταετή προϋπολογισμό (2028-2034), πάντως, οι ηγέτες αναγνώρισαν πρόοδο σε επιμέρους πτυχές του. Ωστόσο, παραμένουν αναπάντητα τα ερωτήματα για το ποιο θα είναι το τελικό μέγεθος, με ποιους πόρους θα χρηματοδοτηθούν τομείς, όπως η άμυνα και η ανταγωνιστικότητα.Οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και του Νότου τάχθηκαν υπέρ της διατήρησης των παραδοσιακών πολιτικών της Ε.Ε. Ο Έλληνας πρωθυπουργός χαρακτήρισε, μάλιστα προτεραιότητα, τη διαφύλαξη των πόρων της Συνοχής και Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Στην ίδια «γραμμή» κινήθηκαν ο Πολωνός, ο Ισπανός πρωθυπουργός και η Ιταλίδα ομόλογός τους. Η Τζόρτζια Μελόνι, ωστόσο απέρριψε ως «τεχνητό» το χρονοδιάγραμμα, που έχει θέσει ο Αντόνιο Κόστα για ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων έως το τέλος του χρόνου, λόγω ανησυχιών ότι το 2027 θα ανοίξει μεγάλος εκλογικός κύκλος σε αρκετά κράτη μέλη.Αδιάλλακτοι πάντα οι «φειδωλοί»Απέναντι στους λεγόμενους «φίλους της συνοχής» βρέθηκαν οι «φειδωλές» χώρες του Βορρά, με τον Γερμανό καγκελάριο Μερτς να χαρακτηρίζει την υφιστάμενη πρόταση της κυπριακής προεδρίας της Ε.Ε. «μη χρηματοδοτήσιμη και μη ισορροπημένη, ενώ κάλεσε την Ιρλανδία να παρουσιάσει νέα με σημαντικά μικρότερο συνολικό όγκο δαπανών. Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος τάχθηκε υπέρ ενός φιλόδοξου προϋπολογισμού για επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς, επανέφερε όμως τη θέση του υπέρ της μετακύλισης της αποπληρωμής του χρέους του Ταμείου Ανάκαμψης.«Αυτή δεν είναι η δική μας Ευρώπη»Η μετανάστευση θα επιστρέψει στην ατζέντα των «27» και ενώ χθες 19 κράτη μέλη – ανάμεσά τους και η Ελλάδα – συνυπέγραψαν κοινή επιστολή της Ιταλίας και της Δανίας για επιτάχυνση των διαδικασιών δημιουργίας «κόμβων επιστροφής» σε τρίτες χώρες εκείνων, που αιτήσεις ασύλου τους απορρίπτονται στην Ε.Ε. Ο Γάλλος πρόεδρος και ο Ισπανός πρωθυπουργός, πάντως τάχθηκαν κατά των κέντρων απελάσεων σημειώνοντας ότι «αυτή δεν είναι η δική μας Ευρώπη».Χθες, ο Αντόνιο Κόστα υπερασπίστηκε την απόφασή του να ξεκινήσει τις πρώτες επαφές με τη Μόσχα, κίνηση που επέκριναν ο Γερμανός καγκελάριος και ο Γάλλος πρόεδρος, που θεωρούν ότι εκείνοι πρέπει να έχουν την πρωτοβουλία τέτοιων κινήσεων ως επικεφαλής της «συμμαχίας των προθύμων». Αρκετοί ηγέτες, ωστόσο, αναγνώρισαν ότι ήρθε η ώρα για την Ευρώπη να βρει χώρο στις διαπραγματεύσεις για την επόμενη «ημέρα», μετά τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία.

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